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Galatasaray'da eski savcı Zekeriya Öz için ihraç talebi

Öz'ün Galatasaray'a üyeliği başkan kontenjanından yapılmıştı

19 Nisan 2016 15:13

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Adnan Öztürk, hakkında yakalama kararı çıkmadan 1 gün önce yurt dışına çıkış yapan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına bakan eski savcı Zekeriya Öz'ün, kulüp genel kurul üyeliğinden atılması için dilekçe verdi.

Doğan Haber Ajansı’nda  yer alan habere göre, Galatasaray’ın eski 2. Başkanı Adnan Öztürk'ün, eski Başkan Adnan Polat tarafından başkan kontenjanından kulübe üye yapılan, 15286 sicil nolu Zekeriya Öz'ün üyelikten çıkarılması için dilekçe ile başvuru yaptığı öğrenildi.

Adnan Öztürk, şu anda yurt dışında kaçak konumunda bulunan Zekeriya Öz'ün üyelikten çıkarılması için yönetime sunduğu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti ve değerlerine son derece bağlı olan ve görevleri başında bu değerleri korumak ve koruyacak gençler yetiştirmek olan kulübümüzün tüm sevenleri ama en başta genel kurul üyeleri tarafından sahip olduğu değerler çerçevesinde korunmak zorunda olduğu malumunuzdur.

04.05.2010 tarihinde, dönemin başkanı Adnan Polat tarafından, başkan kontenjanından üye yapılmış 15286 sicil nolu Zekeriya Öz isimli üyenin, kulübün herhangi bir değerini temsil etmek ve korumaktan yoksun olması, aksine Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör örgütü olarak adlandırılan bir yapı ile birlikte anılıyor olması kanaatimce kulübümüzde üye olarak kalmamasını gerektirmektedir.

İsmi geçen üyenin kulübümüzle olan üyelik ilişkisinin sona erdirilmesi için gerekli araştırmanın yapılarak, gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla arz ederim."

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