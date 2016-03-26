Star: Savcı Bharara'ya 'ABD’li Zekeriya Öz' deniyor; himmeti aldı, FETÖ şerifi oldu!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ı ABD'de tutuklatan savcı Preet Bharara'yı paralel ilan etti. Gazetenin bugünkü nüshasında (26 Mart 2016) manşetten "Himmeti aldı, FETÖ şerifi oldu!" başlığıyla verilen haberde, "ABD’li savcı, FETÖ’nün yıllık 2,5 milyon dolar ödediği hukuk bürosunun avukatlarından senatör Schumer’in bir numaralı adamı" dendi.

Haberde, şu iddialara yer verildi:

"ABD’li Zekeriya Öz denilen Savcı Bharara, 2009 yılında savcı olarak atanınca da New York Times gazetesi bu gelişmeyi 'Bharara’yı bu güçlü göreve senatör Schumer önerdi' şeklinde haberleştirmiş. Paralel çetenin yayın organları Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Samanyolu TV’nin eski sahibi Hidayet Karaca için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye şikâyet mektubu yazan ve bu mektupta Türkiye’yi karalayan 74 senatörün baş imzacısı senatör Charles E. Schumer’dı. Ayrıca Fethullah Gülen’in mektup olayının çok öncesinde Schumer için ‘politik bağışlar’ yaptığı da biliniyor."

"Şerif'in patronu paralel senatör" başlığını manşetine taşıyan Akşam gazetesinin haberinde de, "Şerif diye köpürtülen Amerikalı savcı Bhrara'nın FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yakın ilişkide olan New York senatörü Schumer'in eski başsanışmanı olduğu ortaya çıktı" dendi.

Yine aynı gruba bağlı Güneş gazetesi ise, "Başkan Obama'nın izniyle yapılan çok gizli görüşmeleri ve ajan takasıyla sonuçlanan ticari anlaşmaları görmezden geldi" ifadelerinin yer aldığı manşet haberinde savcı Bharara’ya ABD Başkanı Barack Obama’yı tutuklama çağrısı yaptı.

Star, Akşam ve Güneş'in bugünkü birinci sayfaları şöyle: