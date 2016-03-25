Savcı Bhrara iki Türk’ün daha peşinde

"Wall Street Şerifi" lakaplı New York Bölge Başsavcısı Preet Bharara’nın Reza Zarrab dışında peşinde olduğu iki Türk daha var.

Hürriyet'ten Razi Canİkligil'in haberine göre, bunlardan birisi, İran’a uranyum zenginleştirmede kullanılan karbon fiber maddesi satmaya çalışan Murat Taşkıran, diğerinin ise ABD’deki Alman bankası Deutsche Bankile ABD Eximbank’tan aldığı kredilerde usulsüzlük yapmakla suçlanan Hasan Besneli. Bharara’nın hazırladığı iddianamelerle haklarında dava açılan her iki Türk’te halen Türkiye’de yaşıyorlar.

Başsavcı Bharara’nın isteği ile New York Eyaleti Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz ay Türkiye’deki gazetelere verdiği ilanda, Besneli’ye karşı açılan bir davanın olduğu belirtilerek, Besneli’nin belirlenen süre içinde yanıt vermemesi halinde, gıyabında karar verileceği belirtilmişti. Bharara, Hasan Besneli’nin, Alman Deutsche Bank ile ABD Eximbank’dan aldığı 38 milyon dolarlık kredide usulsüzlük tespit etti.

Bharara’nın 22 sayfalık iddianamesinde ‘sahtecilik, dolandırıcılık ve hile’ yapıldığına ilişkin ve kredi fonlarında oynama yapıldığı, malların piyasa değerinin fazla gösterildiği, inşaat bütçesi, ve maliyeti ve KDV hakkında yanlış bilgilendirme gibi çok sayıda iddia yer alıyor. Hasan Besneli’nin söz konusu kredileri, Darüşşafaka Cemiyeti için İstanbul ve İzmir Urla’da yapacağı inşaatlarda kullanacağı bilgisini verdiği kaydediliyor.

40 YIL HAPİS İSTENİYOR

Başsavcı Bharara’nın peşinde olduğu diğer Türk Murat Taşkıran, ABD’ye uranyum zenginleştirmede kullanılan karbon fiber maddesi almak için giriş yaparken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından yakalanan İranlı Hamit Rıza Haşemi’ye aracı olma suçlamasıyla aranıyor. Başsavcı Bharara, Türkiye’de olduğunu tahmin ettiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu Taşkıran’ın yakalandığı takdirde 40 yıla kadar hapsinin isteneceğini duyurmuştu. 2012 yılında açılan soruşturmada bir ilerleme kaydedilmezken, İran’a satışı yasak olan karbon fiber maddesini teslim almak için JFK havalimanından ABD’ye giriş yapan İranlı Hamit Rıza Haşemi’yi yakalarken, Murat Taşkıran da uranyum zenginleştirmesi için kullanılan karbon fiberi ABD’de temin eden kişi olarak suçlanmıştı. Hamit Rıza Haşemi’yi Avrupa’daki aracı kişiye gönderdiği mesajlardan yola çıkarak yakalayan FBI, Murat Taşkıran’ın ise Türkiye ya da Avrupa’da olabileceğini düşünüyor. Bharara’nın yönelttiği suçlara göre Murat Taşkıran’ın ise yakalandığı takdirde 40 yıl hapis cezası bekliyor.