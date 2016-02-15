Yeni Şafak: Zekeriya Öz ve Celal Kara, Almanya'dan Hollanda'ya kaçtı

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, haklarında yakalama kararı çıkarılmadan 12 saat önce Ermenistan'a, oradan da Almanya'ya gittikleri ortaya çıkan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara’nın; şimdi de Hollanda’ya kaçtığını iddia etti.

Haberde, yaklaşık 6 aydır Almanya'da kaldığı iddia edilen Öz ile Kara'nın son dönemde iyiye giden Türkiye-Almanya ilişkilerinden dolayı Hollanda'ya geçtikleri ileri sürüldü. Öz ve Kara'nın Almanya'dan sığınma talebinde bulunduğu ancak Almanya'nın henüz bu konuya ilişkin bir yanıtta bulunmadığı da iddialar arasında. "Kısa süre arayla Sarp Sınır Kapısı'ndan geçtikleri" öne sürülen Öz ile Kara'nın Gülen cemaatine ait Hollanda'daki bir merkezde birlikte kaldığı iddia edildi.

"Belçika'ya kaçabilirler"

Haberde, Öz ve Kara'nın Hollanda'dan da Belçika'ya geçebileceğinin ifade edildiği ileri sürüldü. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Bu kapsamda, yurt dışı çıkış yasağı verilenlere pasaportlarını teslim etmeleri için tebligat gönderdi ve teslim edilmeyince de “kayıp ve çalıntı" işlemi yaptı. Daha sonra ise Pol-Net üzerinden kayıp, iptal ve çalıntı kaydı girildi. Üzerine kayıp ve çalıntı ibaresi konulan pasaportlar İnterpol'e bildirildi. Bu işlemle firari isimlerin ülke değiştirmesi engellendi. Öz ve Kara'nın bu pasaportlar ile seyahat etmeleri durumunda “çalıntı pasaport" işlemi görecekler.

"İadeleri istenecek"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'dan iadesi için Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı'na 'difüzyon mesajı' yollamıştı. Adalet Bakanlığı, Hollanda'ya geçiş yapan iki isimle ilgili aynı prosedürü işletecek ve bulundukları ülkeden iki ismin iadesi istenecek.

Fikret Seçen de aynı yerde

Haberde, pasaportu iptal edilen isimlerin arasında İstanbul özel yetkili eski Başsavcı Vekili ve Çorum Savcısı Fikret Seçen'in de yer aldığı iddia edildi. Seçen, İstanbul'daki Askeri Casusluk soruşturmasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 24 Kasım 2015'te görevden uzaklaştırılmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Kasım'da da Seçen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Ancak Seçen'in HSYK'nın görevden uzaklaştırma kararı verdiği gün Amsterdam'a gittiği ileri sürülmüştü.