Bugün: Erdoğan Obama'dan Fethullah Gülen'in, Davutoğlu Merkel'den Zekeriya Öz ve Celal Kara'ın iadesini istedi

Polis baskınıyla el konularak kayyum ataması yapılan Bugün gazetesi, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesinde Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in de gündeme geldiğini iddia etti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Obama'dan "Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini istediği" ileri sürüldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında da, haklarında yakalama kararı çıkmadan önce yurt dışına giderek Almanya'ya geçiş yapan savcı Zekariya Öz ve savcı Celal Kara’nın iadelerinin konuşulduğu öne sürüldü.

Bugün’ün gündeme getirdiği iddiaya göre, iki lider arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:

"Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n, Gü­le­n’­in AB­D’­de­ki otur­ma iz­ni­nin ip­tal edi­le­rek sı­nır dı­şı edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Er­do­ğan, Gü­le­n’­in Tür­ki­ye­’ye ia­de edil­me­si­ni is­te­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın 68 da­ki­ka sü­ren gö­rüş­me­de Oba­ma­’ya IŞİD, PKK ve Fethullah Gülen’in de Tür­ki­ye­’nin ol­du­ğu ka­dar dün­ya­nın da düş­ma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği kay­de­dil­di."

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Mer­kel ve Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ara­sın­da ge­çen gö­rüş­me­de de Fethullah Gülen ile mü­ca­de­le­nin gün­de­me gel­di­ği iddia edildi. Da­vu­toğ­lu­’nun Mer­ke­l’le sav­cı­lar Ze­ke­ri­ya Öz ve Ce­lal Ka­ra­’nın ia­desine ilişkin konuştuğu ve diğer Fethullah Gülen cemaati üyelerine da­ir bilgi verdiği ileri sürüldü.