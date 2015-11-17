Bugün: Erdoğan Obama'dan Fethullah Gülen'in, Davutoğlu Merkel'den Zekeriya Öz ve Celal Kara'ın iadesini istedi

Polis baskınıyla el konularak kayyum ataması yapılan Bugün gazetesi, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesinde Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in de gündeme geldiğini iddia etti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Obama'dan "Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini istediği" ileri sürüldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında da, haklarında yakalama kararı çıkmadan önce yurt dışına giderek Almanya'ya geçiş yapan savcı Zekariya Öz ve savcı Celal Kara’nın iadelerinin konuşulduğu öne sürüldü.
Bugün’ün gündeme getirdiği iddiaya göre, iki lider arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen’in ABD’deki oturma izninin iptal edilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 68 dakika süren görüşmede Obama’ya IŞİD, PKK ve Fethullah Gülen’in de Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da düşmanı olduğunu söylediği kaydedildi."
Almanya Başbakanı Merkel ve Başbakan Davutoğlu arasında geçen görüşmede de Fethullah Gülen ile mücadelenin gündeme geldiği iddia edildi. Davutoğlu’nun Merkel’le savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın iadesine ilişkin konuştuğu ve diğer Fethullah Gülen cemaati üyelerine dair bilgi verdiği ileri sürüldü.