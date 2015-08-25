Sabah: İçişleri Bakanı Öztürk, Almanya'yla Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesi için görüşecek

Haklarında darbe suçlamasıyla yakalama kararı alınmasından birkaç saat önce Gürcistan, Ermenistan ve son olarak Almanya'ya gittikleri belirlenen savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile ilgili Sabah gazetesi internet sitesi, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün Alman mevkidaşı Thomas de Maiziere ile iade hakkında görüşeceğini öne sürdü.

Sabah'ta "Almanya ile Zekeriya Öz zirvesi..." başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk perşembe günü Alman mevkidaşı Maiziere'le, firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesi konusunu görüşecek. Öz ve Kara'nın suçları hakkında kapsamlı bir dosya sunulacak

Hakkında kırmızı bülten çalışması yapılan firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Türkiye'ye iadesi için, Türkiye ve Almanya arasında diplomatik trafik başladı. Türkiye, iade konusunu ele almak için Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'yi perşembe günü ağırlayacak. İki ülkenin içişleri bakanları, eski savcıların iadesini ele alacak. MİT, jandarma ve emniyet istihbarat görevlilerin hazır bulunacağı toplantıda Türkiye'nin iadesini istediği PKK, DHKP-C ve DAEŞ gibi terör örgütü mensuplarının durumu da masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün Alman mevkidaşına sunması için kapsamlı bir dosya hazırlandı.



Cumhurbaşkanı uyarmıştı



Türkiye ile Almanya arasında geçmişte yapılan anlaşmalar çerçevesinde iki ülke içişleri bakanının bir araya geleceği belirtildi. Perşembe günü yapılacak olan zirvede güvenlik politikaları doğrultusunda terör endeksli konuların ele alınacağı öğrenildi. Bakan Öztürk ile Alman mevkidaşı Maiziere'nin buluşacağı zirvenin en önemli konusunu ise Türkiye'den kaçarak Ermenistan oradan da Almanya'ya geçen firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara oluşturacak. Paralelci eski savcıların kaçışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Almanya'yı göreceğiz. Öyle zannediyorum bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkartılır. Bakalım Almanya ne yapacak? Oldu oldu, olmadı Almanya bizden bundan sonra Tayyip Erdoğan imzası ile herhangi bir suçluyu isteyemez, bundan sonra alamaz, vermem. Uluslararası hukukun gereği yapılmalıdır" diyerek sert bir mesaj vermişti. Bakan Öztürk'ün, ağırlayacağı Alman mevkidaşına Öz ve Kara ile ilgili yapılan kırmızı bülten hazırlığının yanı sıra Türkiye'de işledikleri suçlar hakkında bilgi vereceği ve iade işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunması bekleniyor.



Diğer örgütler...

Firari eski savcılarla ilgili uluslararası arama ve yakalama müzekkeresi anlamına gelen "difüzyon" dosyası İnterpol Genel Sekreterliği'ne gönderilirken, kırmızı bülten çıkarılması için de ikinci bir dosya hazırlığı devam ediyor. Türkiye için büyük önem arz eden iki savcının iadesi konusunun altını çizecek olan Bakan Sebahattin Öztürk mevkidaşıyla, PKK, DHKP-C ve DAEŞ terör örgütleriyle ilgili de görüşecek. Bu terör örgütlerinin faaliyetleri, Almanya'da bulunan mensupları ve dernekleriyle ilgili bilgileri içeren MİT, emniyet ve jandarmanın hazırladığı bilgiler de sunulacak. Dosyada "Suçluların İadesi Anlaşması" kapsamında hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan ve iade talep edilen örgüt elemanlarına yer verilerek, uluslararası hukuk doğrultusunda gereğinin yapılması istenecek. Zirvede terörle mücadele kapsamında bilgi, belge ve istihbarat paylaşımına da dikkat çekilecek.