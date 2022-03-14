Maç sonucu | Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacağı maç öncesi moral buldu.

Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 70. dakikaya kadar Beşiktaş daha fazla topa sahip olurken, sarı-kırmızılılar kalesinde Cyle Larin'in 55. dakikada girdiği pozisyon dışında tehlike yaşamadı. Hızlı ataklarla rakip kalede gol arayan Galatasaray, skor üretemedi. Son bölümde yorulan ve oyundan düşen Galatasaray, 84. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.

Kalan bölümde büyük bir baskı görmesine rağmen skoru koruyarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 10. galibiyetini alıp, puanını 38'e çıkardı. Galatasaray, haftayı 11. sırada kapattı.

Bu sezon 8. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 45 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor

Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.

Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.

"Dört Büyükler"e karşı bu sezon ilk kez

Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbilerde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, bu sezon ise 2-1'ik skorlarla galip geldi. 2019-2020 sezonunda yapılan maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Torrent, ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı

Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.

9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Deplasmandaki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bitti

Beşiktaş, deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.

Dış sahadaki puan kaybı 30'a çıktı

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini dış sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 1-0 yenen Beşiktaş, sonraki 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

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Stat: Nef Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil Galatasaray: Pena, Elabdellaoui (Dk. 67 Boey), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 68 Babel), Feghouli (Dk. 46 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Ömer Bayram), Mustafa Muhammed (Dk. 67 Gomis) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba (Dk. 46 Josef), Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 78 Rıdvan Yılmaz), Kenan Karaman (Dk. 39 Larin), Güven Yalçın (Dk. 39 Batshuayi) Goller: Dk. 22 ve 32 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 85 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 31 Atiba, Dk. 32 Ersin Destanoğlu, Dk. 32 Ghezzal, Dk. 64 Josef (Beşiktaş), Dk. 48 Cicaldau, Dk. 68 Mustafa Muhammed, Dk. 86 Ömer Bayram, Dk. 90+5 Van Aanholt (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar

3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Rosier'in sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Elabdellaoui'nin soldan ortasında Mustafa Muhammed topa arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşundan Ghezzal'ın ortaladığı topu ön direkte Necip Uysal arkaya çevirdi. Kaleye giden topu Kenan Karaman'dan önce Elabdellaoui müdahale ederek kornere çıkardı.

17. dakikada Berkan Kutlu'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazında Necip Uysal ve Rosier'den sıyrılarak şutunu çekerken, kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed, Necip Uysal ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mustafa Muhammed, sağ tarafta meşin yuvarlağı Umut Meraş'tan kapıp ortasını yaparken, Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golünü attı: 2-0.

Derbinin ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.

84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Pena'nın bacak arasından filelere gitti: 2-1.

Derbi Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.