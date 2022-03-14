Beşiktaş'ta Cyle Larin'den hakem tepkisi: Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor?

Beşiktaş'ta Cyle Larin Galatasaray mağlubiyetini yorumladı. Kanadalı golcü derbinin son anlarındanki pozisyona isyan etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin derbiyi beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Cyle Larin ne söyledi?

Kanadalı golcü, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk. Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı. Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deplasmandaki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bitti

Beşiktaş, deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.

Dış sahadaki puan kaybı 30'a çıktı

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

Karaveli'den erken değişiklikler

Meaçın 32. dakikasında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, ilk yarıda iki değişiklik birden yaptı.

Karaveli, mücadelenin 39. dakikasında Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı oyundan alıp Michy Batshuayi ile Cyle Larin'i sahaya sürdü.

Önder Karaveli, ikinci yarıya da Atiba'nın yerine Josef'i alarak başladı.