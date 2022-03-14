Önder Karaveli: Galatasaray başka alternatif bırakmadı

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Galatasaray yenilgisinin ardından verdiği demeçte sarı-kırmızılı ekibin baskısının beklediklerinden uzun sürdüğünü söyledi.

Süper Lig'de Beşiktaş, derbide Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Mücadeleyi değerlendiren siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli rakibin baskısının beklediklerinden uzun sürdüğünü söylerken yeterince pozisyon bulamadıklarını ifade etti. Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Penaltı pozisyonuyla ilgili yorum yapılacaktır"

"Maçın ilk yarısında çok fazla top kaybettik. Topu kontrol edemedik. Rakip de hem golleri buldu hem de başka pozisyonlar buldu. Başka goller de olabilirdi. İkinci yarı için aynı fikirde değilim. Çok top kaybetmedik. İkinci yarıda oyunu dengeledik, yer yer daha iyi oynadık. Yeterince pozisyon bulamadık. Neredeyse 4-4-2 seviyesinde bir oyun oynadık. Skoru da dengeleyebilirdik. Penaltı pozisyonuyla ilgili içeride birçok arkadaş görüntüleri gösteriyor, Larin de aynı şeyleri söylüyor. Yorum yapılacaktır zaten."

"Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden uzun sürdü"

"Sadece Kenan üzerinden değil... Zaten Güven ile Kenan'ı oyundan çıkardık. Rachid de ilk yarıda yeterince topla buluşup bizde kalmasını sağlayamadı. Atiba da hiç kaybetmediği kadar top kaybetmiştir. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Beklediğimiz bir şeydi ama goller bu süreyi uzattı. Sadece Kenan üzerinden okumamak lazım. Ön taraftaki dört kişiyle topu tutamamak, merkezde de tutamamak Galatasaray'ın ilk yarıda üzerimizde olmasını sağladı."

"Galatasaray başka alternatif bırakmadı"

"Galatasaray merkezden iyi kapattığı için biz kenarlardan denedik. Merkezdeki stoperlerin hava hakimiyetine rağmen bunu denedik, bize başka alternatif bırakmadılar. Oyunun geneline baktığımız zaman mücadeleyi kazandığımızı söyleyemem, maçı da kaybettik. Sadece 1 isabetli şutla maçı bitirmek hoş olmadı."