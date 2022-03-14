Kerem Aktürkoğlu'ndan Barcelona mesajı: Gerekeni yapacağız!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu derbi galibiyetinin ardından verdiği demeçte Perşembe günü oynayacakları Barcelona maçına vurgu yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu attığı iki golle takımını zafere taşıdı.

Gecenin kahramanı Aktürkoğlu, maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte uzun bir yolculuktan sonra çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Aktürkoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu galibiyet bir şey değiştirmiyor ama..."

"Gerçekten bugün benim için çok anlamlı bir gün oldu. Kazanmamız çok önemliydi. Galibiyet benim gollerimden daha önemliydi. Çünkü Perşembe günü çok önemli bir maç yaptık, uzun bir yolculuk yaptık. Tabii ki bu galibiyet bir şey değiştirmiyor. Kötü gidişatımızdan sonra taraftarımızın kalplerine biraz olsun dokunmak istedik. Çok mutluyuz."

"Her zaman sıradaki maça odaklanıyorum"

"Ben Barcelona maçından sonra söyledim. Tabii ki yaşanılan şeyler beni gururlandırıyor ama ben her zaman sıradaki maçlara odaklanıyorum. Barcelona maçı bitti bu maça odaklandım, bu maç bitti şimdi sırada Barcelona maçına odaklanıyorum. Geçmişte oynadığım oyuna değil, bir sonraki maça odaklanıyorum. Her geçen gün daha güzel olacağını düşünüyorum."

"Gerekeni yapacağız"

"Bugün taraftarımızı gördünüz. Onlar bizim itici gücümüz. Onlar bizimle olduğunda daha coşkulu oynuyoruz. Onlar bizimle olduğu sürece Perşembe günü gerekeni yapacaklardır, biz de gerekeni yapacağız"