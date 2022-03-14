Torrent'ten Beşiktaş derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu ve Barcelona sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş galibiyetini yorumladı. İspanyol teknik adam Kerem Aktüroğlu'nun performansına değinirken, Barcelona maçın iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

41.062 biletli seyirci ile birlikte kritik bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Domenec Torrent ne söyledi?

Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu dile getiren İspanyol teknik direktör, "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi. Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum" dedi. Torrent konuşmalarına şöyle devam etti:

Kerem Aktürkoğlu için ne dedi?

"Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor."

Sıradaki rakip Barcelona

"Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor."

Torrent, ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı

Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.