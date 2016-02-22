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Spor

Galatasaray: 'Bahis şikesi' ithamında bulunanlar hakkında hukuki yola başvuracağız

Kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray'ın marka değerine zarar verildiği söylendi

22 Şubat 2016 23:22

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor ile dün oynadıkları karşılaşma ile ilgili 'bahis şikesi' gibi ithamlar kullananlar hakkında hukuki yola başvurulacağını açıkladı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre; Galasaray, Tranzonspor maçında yaşananlardan sonra spor yorumcularının 'bahis şikesi' iması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şike ithamında bulunanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, içinde Galatasaray isminin yer aldığı bir spor karşılaşması için, üstelik yaşanan olaylarda Galatasaray’ın hiçbir dahli yokken ve ellerinde en ufak bir delil bile bulunmazken, ‘bahis şikesi’ gibi ithamları rahatça kullanan herkes hakkında hukuki yollara başvurma kararı aldığımızın bilinmesini isteriz.

Unutulmamalıdır ki, Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir şirkettir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’ye 2 maddesi de gayet nettir. Söz konusu maddede, ‘Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar’ denilmektedir. Bu maddeye dayanarak SPK’yı; Cumhuriyet savcılarını ve ilgili yetkilileri göreve çağırıyoruz. Galatasaray ile bahsi geçen ifadeleri bir arada kullanan, illegal bahis şirketlerinin oranlarını kulaktan dolma bilgilerle kaynak gösteren ve bu yolla Galatasaray’ın marka değerine, borsada işlem gören hisselerine zarar veren herkesten hesap sorulmasını istiyoruz. Cumhuriyet savcılarımızın bu açıklamayı ihbar kabul ederek bu ifadeleri kullananları ispata davet etmelerini, aksi takdirde Galatasaray olarak tazminat davası açma haklarımızın saklı olduğunu da kamuoyuna bildiririz.” 

 

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