"Futbolcular kadına şiddetle ilgili terapiste gitmeli"

Şiddet uyguladığı gerekçesiyle futbolcu İbrahim Toraman’ın eşi Eylem Toraman’ın boşanma davası açmasının ardından Çin ligine transfer olan Burak Yılmaz’ın eşi İstem Yılmaz da aynı gerekçeyle boşanma davası açtı. Her iki futbolcunun da eşleri şiddet gördüğünü söyledi, boşanma davası açtı ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Hürriyet’in Kelebek ekinin yazarı Cengiz Semercioğlu, “Fatih Terim, İlber Ortaylı’yı milli takım kampına davet edip futbolcularla sohbet ettirmekle iyi yapıyor... Evlilik terapistlerini ve ilişki uzmanlarını da davet etmeli kampa...” diye yazdı.

Melike Karakartal: Ruh sağlığına da yatırım yapsınlar!

"Futbolculara bir şey olduğu yok. Sadece bazı adamlar kendilerini ifade ederken şiddet dilinden başka bir dil kullanmayı bilmiyor. Sıradan, normal bir iş bu onlar için. Kızgınlıklarını ancak güç gösterisiyle bastırabiliyorlar. Ne yazık ki futbolcuların bir kısmı da bu şiddet klanının bir parçası! Sahada nasıllarsa özel hayatlarında da benzer anlayışla ilişki kuruyorlar. Eylem Yıldız “Saklandığım odaların kapıları kırılıyordu” diyor, duydunuz mu? Futbolcuların psikolojik destek almaları şart. Empati kuramayacağım, baskı altında zor bir iş yapıyor olabilirler, durmadan küfür yiyor olabilirler, berbat hissediyor olabilirler... Önemli değil. Hiçbir baskı unsuru şiddeti haklı kılmaz. Çok kazanıyorlar, iyi yaşıyorlar, imkanları var. Ruh sağlıklarını korumak için de biraz yatırım yapsınlar kendilerine."

Onur Baştürk: Şiddet soyunma odasına başlıyor

“Düşünün, Burak Yılmaz eşini hamileyken darp etmiş! Gerçekten aklım almıyor... Yakında daha çok şiddet haberi duyacağız futbolcu eşlerinden. Çünkü artık kadınlar korkmuyor, ortaya çıkıp her şeyi söylüyorlar. Şu açıdan iyi bir şey: Rezil olurum korkusuyla en azından şiddet potansiyeli olanlar kendilerini dizginlemeye başlar... Bu konuda takımlar bir şey yapar mı, emin değilim. Çünkü herkes biliyor, öyle çılgın antrenörler var ki maç sonrası soyunma odasındaki futbolcularına pata küte girişebiliyorlar. Yani şiddet ta oradan başlıyor.”

Cengiz Semercioğlu: Kamlara terapist gelsin

“Fatih Terim, İlber Ortaylı’yı milli takım kampına davet edip futbolcularla sohbet ettirmekle iyi yapıyor... Evlilik terapistlerini ve ilişki uzmanlarını da davet etmeli kampa... Belki futbolcular kadına nasıl davranılacağını öğrenirler. Tabii aile içi şiddet sadece futbolcu camiasında yok, ne okumuşlar ne entelektüeller gördük karısını döven...”

Ömür Gedik: Burak’ın açıklaması tatmin edici değil

“Futbol, küfür ve şiddet maalesef hep yan yana anılan kelimeler. Tribünlerde ayrı, sahada ayrı şiddet var. Hakemlerin ellerinde sarı ve kırmızı kartlar, sahada futbolcuları bir yere kadar dizginleyebiliyor. Ona rağmen kavgasız maç yok gibi bir şey. Bu ruh hali ve enerjideki insanlar şiddeti hayatlarının diğer yerlerine de taşıyor. Kadına şiddete karşı onca kampanya ve söylem varken, göz önündeki medyatik isimlerin bu iddialarla gündeme gelmesi tabii ki çok üzücü. Burak Yılmaz, “yorum yok” yerine daha tatmin edici bir açıklama yapsaydı keşke. “Böyle bir şey olmadı, zaten kadına şiddete karşıyım” gibi...”