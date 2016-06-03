Burak Yılmaz, "hamile eşini darp ettiği" iddiasına cevap verdi

Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, hamile eşini darp ettiği yönündeki iddiaya cevap verdi.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Yılmaz, "İstem Yılmaz, çocuklarımın annesidir. Hangi ruh halinde, hangi düşüncede olursa olsun yaptığı şeyler veya söylemlerinden bağımsız olarak iki evladımızın ve eşimin sağlıklı ve huzurlu olması benim için her şeyden önemlidir. Yazılanlar ve yazılacaklar dahil olmak üzere bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

İstem Yılmaz, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. İstem Yılmaz’ın Burak Yılmaz’dan 10 milyon TL tazminat istediği de öne sürülmüştü.

Habertürk’ten Hakan Yağcı’nın haberine göre, dört aylık hamile olan İstem Yılmaz, önce kendisini darp ettiği iddiasıyla Burak Yılmaz için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Hafta başında ise avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi’ne başvurdu. 2 yıl önce evlenen çiftin Nazlı adında bir kızları bulunuyor.