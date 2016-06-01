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Eylem Toraman, eşi İbrahim Toraman lehine tanıklık yapan kadını ölümle mi tehdit etti?

Eylem Toraman, Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman'a, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı

01 Haziran 2016 11:49

Eylem Toraman, boşanma davası açtığı eski futbolcu İbrahim Toraman lehine tanıklık yapan Ayşe T.’yi ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 ay ceza aldı

Hürriyet'te yer alan habere göre; şiddet gördüğü iddiasıyla Beşiktaş’ın eski futbolcusu İbrahim Toraman’a boşanma davası açan Eylem Toraman, yine mahkemelik oldu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı memurlarından Ayşe T., işyerini basıp ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü Eylem Toraman hakkında şikâyetçi oldu. 

5 yıl önce Şişli’de bir market çırağının tecavüz girişimi ve saldırısı nedeniyle ölümden dönen Ayşe T.’nin, savcılığa ve aile mahkemesine verdiği dilekçedeki iddialara göre olay şöyle gelişti: Ayşe T., İbrahim Toraman’ı evlenmeden önce tanıyordu. Eylem Toraman’ın boşanma davasında lehine tanıklık yapma teklifini reddetti. İbrahim Toraman lehine tanıklık yaptı. Bunu duyan Eylem Toraman 26 Nisan’da Ayşe T.’nin adliyedeki odasına gitti. Eşiyle ilişkisi olduğunu söyleyip hakaretler yağdırdı ve ölümle tehdit etti. Diğer memurlar olayla ilgili tutanak tuttu ve Ayşe T., savcılığa başvurdu. 



Ayşe T., Eylem Toraman’dan şikâyetçi oldu. Toraman çiftinin boşanma davası ise sürüyor. 

İkili 9 gün sonra bir klinikte karşılaştı. Burada da hakaret ve tehditlerini sürdüren Toraman’ın daha sonra da bir erkekle adliyeye giderek çıkışta kendisini beklediğini belirten Ayşe T., Aile Mahkemesi’nden 2 ay süreyle koruma kararı aldırdı. Eylem Toraman 2 ay boyunca Ayşe T.’ye yaklaşmayacak.  

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