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Eşinden İbrahim Toraman'a 5 milyon liralık boşanma davası

İbrahim Toraman'ın Milano’da bir kadınla kendisini aldattığını ileri süren Eylem Toraman kendisi ve çocukları için aylık 30 bin lira nafaka talebinde bulundu

08 Mart 2016 11:15

Milli futbolcu İbrahim Toraman'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Eylem Toraman, dün de boşanma davası açtı. Milano'da bir kadınla kendisini aldattığını ileri süren Eylem Toraman, 5 milyon lira tazminatın yanında kendisi ve çocukları için aylık 30 bin lira nafaka talebinde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Eşi İbrahim Toraman’dan şiddet gördüğü iddiasıyla geçen hafta İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran ve hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldıran Eylem Toraman, dün de boşanma davası açtı.


Eşinin Milano’da bir kadınla kendisini aldattığını ileri süren genç kadın, 5 milyon lira tazminat ile kendisi ve çocukları için aylık 30 bin lira nafaka talebinde bulundu.

Eylem Toraman’ın avukatı, dava dilekçesinde şöyle dedi: “Müvekkilim için 2 milyon 500 bin lira manevi, 2 milyon 500 bin lira maddi tazminat, ayrıca kendisi için aylık 15 bin lira, müşterek çocuk için de 15 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini istiyoruz.”

Ara karar veren mahkeme, futbolcunun Çengelköy’deki evinin geçici olarak Eylem Toraman’a verilmesine, ayrıca çocuk ve kendisi için 4 bin lira nafaka ödenmesine hükmetti. 

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