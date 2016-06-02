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Burak Yılmaz'ın hamile eşi, şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı

İstem Yılmaz, Burak Yılmaz için evden uzaklaştırma kararı aldırdı

02 Haziran 2016 11:20

Çin’in Beijing Guoan kulübünde forma giyen Galatasaray’ın eski yıldızı Burak Yılmaz’ın, dört aylık hamile eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Şubat ayında 4 yıllığına 28 milyon Euro’ya imza atarak Çin’in Beijing Guoan kulübüne transfer olan yıldız futbolcunun eşi İstem Yılmaz, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. İstem Yılmazı’ın Burak Yılmaz’dan 10 milyon TL tazminat istediği öğrenildi.

 

Yılmaz eve yaklaşamayacak

 

Habertürk’ten Hakan Yağcı’nın haberine göre, dört aylık hamile olan İstem Yılmaz, önce kendisini darp ettiği iddiasıyla Burak Yılmaz için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Hafta başında ise avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi’ne başvurdu. 2 yıl önce evlenen çiftin Nazlı adında bir kızları bulunuyor.

 

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