Futbol şöleni Brezilya'da başlıyor

2014 Dünya Kupası'nda 32 takım mücadele edecek. 12 farklı şehirde toplam 64 karşılaşmanın oynanacağı kupada ilk maç, Sao Paulo kentindeki Arena de Sao Paulo'da yerel saatle 17.00'de (TSİ 23.00) ev sahibi Brezilya ve Hırvatistan takımları arasında oynanacak.

8 grubun olduğu kupada ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.

Dünya Kupası'nda grup maçlarının programı şöyle:

A Grubu

12 Haziran: Brezilya – Hırvatistan Saat: 23:00

13 Haziran: Meksika – Kamerun Saat: 19:00

17 Haziran: Brezilya – Meksika Saat: 22:00

18 Haziran: Kamerun – Hırvatistan Saat: 22:00

23 Haziran: Kamerun – Brezilya Saat: 23:00

23 Haziran :Hırvatistan – Meksika Saat: 23:00

B Grubu

13 Haziran: İspanya – Hollanda Saat: 22:00

14 Haziran: Şili – Avustralya Saat: 01:00

18 Haziran: Avustralya – Hollanda Saat: 19:00

19 Haziran: İspanya – Şili Saat: 01:00

23 Haziran: Avustralya – İspanya Saat: 19:00

23 Haziran: Hollanda – Şili Saat: 19:00

C Grubu

14 Haziran: Kolombiya – Yunanistan Saat: 19:00

15 Haziran: Fildişi Sahili – Japonya Saat: 01:00

19 Haziran: Kolombiya – Fildişi Sahili Saat: 19:00

20 Haziran: Japonya – Yunanistan Saat: 01:00

24 Haziran: Japonya – Kolombiya Saat: 23:00

24 Haziran: Yunanistan – Fildişi Sahili Saat: 23:00

D Grubu

14 Haziran: Uruguay – Kosta Rika Saat:22:00

15 Haziran: İngiltere – İtalya Saat: 04:00

19 Haziran: Uruguay – İngiltere Saat: 22:00

20 Haziran: İtalya – Kosta Rika Saat: 19:00

24 Haziran: İtalya – Uruguay Saat 19:00

24 Haziran: Kosta Rika – İngiltere Saat: 19:00

E Grubu

15 Haziran: İsviçre – Ekvador Saat: 19:00

15 Haziran Fransa – Honduras Saat: 22:00

20 Haziran: İsviçre – Fransa Saat: 22:00

21 Haziran: Honduras – Ekvador Saat: 01:00

25 Haziran: Honduras – İsviçre Saat: 23:00

25 Haziran: Ekvador – Fransa Saat: 23:00

F Grubu

16 Haziran: Arjantin – Bosna Hersek Saat: 01:00

16 Haziran: İran – Nijerya Saat: 22:00

21 Haziran: Arjantin – İran Saat: 19:00

22 Haziran: Nijerya – Bosna Hersek Saat: 01:00

25 Haziran: Nijerya – Arjantin Saat: 19:00

25 Haziran: Bosna Hersek – İran Saat: 19:00

G Grubu

16 Haziran: Almanya – Portekiz Saat: 19:00

17 Haziran: Gana – ABD Saat: 01:00

21 Haziran: Almanya – Gana Saat: 22:00

22 Haziran Abd – Portekiz Saat: 22:00

26 Haziran ABD – Almayan Saat: 19:00

26 Haziran Portekiz – Gana Saat: 19:00

H GRUBU

17 Haziran: Belçika – Cezayir Saat: 19:00

18 Haziran: Rusya – Güney Kore Saat: 01:00

22 Haziran: Güney Kore – Cezayir Saat: 19:00

23 Haziran Belçika – Rusya saat: 01:00

26 Haziran Güney Kore – Belçika Saat: 23:00

26 Haziran: Cezayir – Rusya saat 23:00

Babacan’dan beri 40 yıl geçti

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın katılamadığı kupada Türkiye'yi hakemler temsil edecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yardımcılıklarını yapacağı Cüneyt Çakır, 1974 yılında Almanya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Doğan Babacan'ın görev almasından tam 40 yıl sonra yine bir Türk hakem olarak Dünya Kupası’nda düdük çalacak.

Türkiye'den kupaya 26 futbolcu

Kupada Türkiye’deki kulüplerden 26 yabancı mücadele edecek.

Dünya Kupası kadrosundaki futbolcular şöyle:

Beşiktaş: Hugo Almeida (Portekiz), Jermaine Jones (ABD)

Çaykur Rizespor: Godfrey Oboabona (Nijerya), Ousmane Viera (Fildişi Sahili)

Elazığspor: Ognjen Vranjes (Bosna Hersek)

Fenerbahçe: Pierre Webo (Kamerun), Bruno Alves (Portekiz), Raul Meireles (Portekiz), Dirk Kuyt (Hollanda), Joseph Yobo, Emmanuel Emenike (Nijerya)

Galatasaray: Aurélien Chedjou, Dany Nounkeu (Kamerun), Wesley Sneijder (Hollanda), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Fernando Muslera (Uruguay), İzet Hajrovic (Bosna-Hersek)

Gaziantepspor: Haris Medunjanin (Bosna Hersek)

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü: Edin Visca (Bosna Hersek)

Kayseri Erciyesspor: Senijad Ibricic (Bosna Hersek)

Kayserispor: Alexandros Tziolis (Yunanistan)

Medical Park Antalyaspor: N'Djock, Enoh (Kamerun)

Torku Konyaspor: Charles Itandje (Kamerun), Teofanis Gekas (Yunanistan)

Trabzonspor: Sol Bamba (Fildişi Sahili)

Final 13 Temmuz'da

32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 13 Temmuz Pazar günü Rio de Janeiro'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Maçlar TRT, TRT 3 ve TRT Spor'da naklen yayınlanacak.