Dünya kupalarının ilk maskotunun 'World Cup Willie' olduğunu biliyor muydunuz?

İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası, uydu aracılığıyla izlenen ilk dünya kupası olmuştur ve World Cup Willie adlı maskot ise kupaların ilk maskotu olarak tarihteki yerini almıştır.

İngiltere, ilk ve tek dünya şampiyonluğuna uzandığı 1966 Dünya Kupası Finali'nde Batı Almanya’yı 4–2 yenerek kendi ülkelerinde kupayı kaldırma başarısını elde etmişlerdir. Brezilyalı efsane futbolcu Pele daha ilk maçta sakatlanmış ve Brezilya turnuvaya gruplarda veda etmiştir. Bu turnuvanın en tartışılan olayı ise final maçında hat-trick yapan Geoff Hurst’un uzatmalarda attığı golün çizgiyi geçip geçmediği uzun süre tartışılmıştır. Hakem bu tartışmalı pozisyonda golü vermiş ve İngilizler 3–2 öne geçmişlerdi. Daha sonra Alman bilim adamları topun çizgiyi geçmediğini kanıtlasalar da sonuç değişmedi.