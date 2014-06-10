Örümcekten korkan Dünya Kupası'na gitmesin

Brezilya, 12 Haziran Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası için harika bir yer, ancak en yaygın iki fobiye sahip olan seyahat severler için problem olabilir: Araknofobi (Örümcek fobisi) ve Ofidyofobi (Yılan fobisi). Öyle ki, eğer bir engerek yılanı sürünerek size doğru gelirken bu kelimeleri söylemek çok daha zor.

WSJ.com.tr'de yer alan habere göre; Brezilya'nın gezgin örümceği de ciddi bir endişe sebebi. Bu yaratığın bir yemek tabağı büyüklüğünde olması bir yana, Guinness'e göre aynı zamanda dünyanın en zehirliği örümceği. Neyse ki, bu gezgin örümceklerin ısırmasının bir panzehiri var ve bu nedenle ölümle sonuçlanan vaka sayısı bir hayli az. Öte yandan bu örümceğin zehiri, erkek kurbanlarda ereksiyona neden olabiliyor ve bu da bir erkeğin haysiyeti için oldukça zalim bir saldırı.

Fonötria genus ailesinden gelen Brezilyalı gezgin örümcek, insanların yaşadıkları yerlere girmekten korkmuyor ve bir hayli de saldırgan olmakla ünlü. Fonötria ailesinde, hepsine Brezilya'da rastlanabilecek 8 tür örümcek var ve bunlardan bazıları Dünya Kupası boyunca çiftleşme arayışında olabilir. Bu dönemde erkek örümceklere genellikle karanlık köşelerde eş aramak üzere bulunabilir.

Diğer yandan Brezilya'da dev kuş yiyicisi tarantulalar da dahil olmak üzere birçok başka örümcek türü daha yaşıyor. Bu düşünce, araknofobikler için, gezgin örümceğin zehiriyle hiç karşılaşmasalar bile yeterince korkutucu. Çalışmalar kadınların yüzde 50'sinin, erkeklerin ise yüzde 16'sının örümceklerden korktuğunu gösteriyor. Bu da Dünya Kupası ek süreye uzanmadan önce bile Brezilya'da milyonlarca endişeli insanın olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bir de yılan konusu var. Brezilya'da çok fazla yılan var. Sao Paulo sahilinin ilerisindeki adalardan birinde metrekare başına bir yılan düştüğü söyleniyor ama bölgedeki söylentiler, metrekarede bir tane değil, beş yılana rastlandığı yönünde. Bu adada, İspanyol orta savunmasının yeteneklerinden daha fazla yılan var. Adada çok zehirli altın renkli, mızrakbaşlı çıngıraklı yılan da var, ki bu yılanın ısırığı FC Dallas fanını birkaç saat içinde öldürebilecek kadar zehirli. Bu adanın adı Ilha de Queimada Grande ve izinsiz bu adaya girmek yasak. Bu da en azından yılanları sevmeyenlerin, Dünya Kupası'nı zehir etmesinden endişe etmelerine gerek olmadığı anlamına geliyor.

Ancak Brezilya'da mercan yılanı ve çıngıraklı yılan da dahil olmak üzere ofidyofobiklerin sinirini bozmaya yetecek kadar çok sayıda yılan var. Kuzey'deki geniş Amazon bölgesi ve batıdaki Pantanal bataklığı, biyoçeşitlilik bakımından gezegenin en zengin iki bölgesi. Her iki yerde de, Jose Mourinho'nun Chelsea'nın golünün önüne park etmeyi çok sevdiği otobüsün yerine geçebilecek büyüklükte olan dev anakondalar var.

Yine de görmeye çok istekli olmadıkları müddetçe Brezilya'yı ziyaret edecek olanların bu hayvanlarla karşılaşması çok olası değil. Fakat fobisi olanlar genellikle gerçek ve mantığa odaklanmaz. Onların, "15 metre uzunluğundaki yılan, senden, senin ondan korktuğundan daha fazla korkuyor" ya da "Banyo perdendeki o köpek büyüklüğündeki örümcek sana bir şey yapmaz" gibi klişelerle işi olmaz.

Brezilya, her Dünya Kupası ziyaretçisi için bir sürpriz olacak ama fobisi olanlar için 20.si düzenlenecek olan turnuva, tüm Dünya Kupaları arasında en ürkütücüsü olabilir. Ülkede, Dünya Kupaları'nın yarısından fazlasının düzenlenmiş olduğu Avrupa'dan hiç şüphesiz daha çok yılan ve örümcek var. Avrupa'da rastlanabilecek en tehlikeli hayvan muhtemelen hasta koyunlar ya da bir Alman restoranında iyi pişmemiş hâlde servis edilebilecek yaban domuzu.

Brezilya daha önce 1950'de de Dünya Kupası'nı ağırlamıştı ve bu kupa, Latin Amerika'da düzenlenecek 5. turnuva olacak. Meksika'da iki kez, ABD'de de bir kez Dünya Kupası düzenlendi. 2002'deki turnuvayı birlikte ağırlamış olan Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere bu ülkelerde bir hayli börtü böcek olsa da, hiçbiri, Amazon gibi değil.

Öte yandan 2010'da Dünya Kupası'nı ağırlayan Güney Afrika, Brezilya ile kapışabilir. Orada da aslanlardan timsahlara, beyaz balinalara kadar, vahşi hayatın tehlikeli canlıları yaşıyor. Bu hayvanların bazılarından korkmak mantıklı.

Brezilya'daki Dünya Kupası, atiçifobiden (hata yapma korkusu) muzdarip olanlar için de tehdit arz ediyor. Ayrıca, ksantofobisi (sarı rengi ve sözcüğünden korkma) olanları da etkileyebilir; zira Brezilya'nın milli takım formasını önümüzdeki ay boyunca görmekten pek haz etmeyecekler. Vestifobisi (kıyafet fobisi) olanlar ise Copacabana Kumsalı'na sığınabilir. Karnaval dönemi, sırasıyla göbek deliği ve tüyle gıdıklanmaktan korkan omfalofobik ve pteronofobikler için özellikle zor olabilir.

Son olarak da tabii ki penaltı endişesine kapılan ilginç bir grup var: İngilizler. Onların hastalığını iyileştirecek bir tedavinin bulunması da pek olası değil.