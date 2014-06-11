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Spor

Dünya Kupası açılış maçını Japon Nishimura yönetecek

12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın ilk maçını Brezilya-Hırvatistan karşılaşmasını Japon hakem Yuichi Nishimura yönetecek

11 Haziran 2014 01:49

Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk dört maçın hakemleri belli oldu.

Ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında oynanacak açılış maçını Japon hakem Yuichi Nishimura yönetecek. A Grubu'nun Meksika ile Kamerun arasında oynanacak olan diğer maçında ise Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan Wilmar Roldan düdük çalacak.

B Grubu'nda oynanacak İspanya - Hollanda maçını da İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek. Şili ile Avustralya arasında oynanacak grubun diğer maçına ise Fildişi Sahilli hakem Noumandiez Doue atandı.

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