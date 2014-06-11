Dünya Kupası açılış maçını Japon Nishimura yönetecek

Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk dört maçın hakemleri belli oldu.

Ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında oynanacak açılış maçını Japon hakem Yuichi Nishimura yönetecek. A Grubu'nun Meksika ile Kamerun arasında oynanacak olan diğer maçında ise Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan Wilmar Roldan düdük çalacak.

B Grubu'nda oynanacak İspanya - Hollanda maçını da İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek. Şili ile Avustralya arasında oynanacak grubun diğer maçına ise Fildişi Sahilli hakem Noumandiez Doue atandı.