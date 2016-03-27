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Kültür-Sanat

Füsun Demirel: Düşünceleri tutsak olanların ülkesinde ancak saray soytarılarına izin verilir

"Gerilla rolünü oynamak isterdim" diyen Demirel rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı

27 Mart 2016 20:02

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir söyleşisinde “Gerilla rolünü oynamak istiyordum.  O dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi.” sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilen ve sözlerinin ardından ATV’de yayınlanan Aile İşi adlı dizinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Füsun Demirel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde konuştu. Demirel, “Düşünceleri ve ifadeleri tutsak olanların ülkesinde ise ancak saray soytarılarına izin verilir.” ifadelerini kullandı. 

Fırat Haber Ajansı(ANF)’ndan Zeynep Kuray’a konuşan Demirel’in sözleri şöyle: 

“Tiyatro, özgür düşünceyi, özgürce hayal kurmayı temsil eder… Düşünceleri ve ifadeleri tutsak olanların ülkesinde ise ancak saray soytarılarına izin verilir. Düşüncenin, hayal kurmanın ve ifadenin tam olarak yaşandığı özgürlükler ülkesi hayali ile bir kez daha yaşasın özgür tiyatro.”

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