Füsun Demirel, ATV'deki dizinin kadrosundan çıkartıldı!

Pazar günü yayımlanan söyleşisinde, hayalindeki rolden bahsederken "Gerilla rolünü oynamak istiyorum" dediği için yoğun bir şekilde sosyal medya lincine uğrayan başarılı oyuncu Füsun Demirel, 'Aile İşi' kadrosundan çıkartıldı.

Türkiye sinemasında bir dönemine bir döneme damga vuran oyunculardan, sektörün bilhassa kadın ve insan hakları, demokrasi meselelerinde sözünü sakınmayan kadınlarından, günümüzde sinema, TV dizileri ve tiyatro alanında yoğun bir üretim halinde olan Füsun Demirel 'in uğradığı sosyal medya lincinden sonra şimdi de rol aldığı dizideki görevine de son verildi.

Füsun Demirel Cumhuriyet gazetesinden Ezgi Atabilen 'e verdiği söyleşide "Oynamak istediğiniz bir rol kaldı mı?" sorusuna, "Çok var. Mesela o dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi. Kadınların özgürleşmesi adına çalışmak ve üretmek istiyorum. Bütün bir hayatımı buna adadım. Ölene kadar da devam edeceğim. Her şeye rağmen inadına kahkaha!" yanıtını vermişti. Demirel söyleşi boyunca barışa ve kadın özgürlüğüne atıfta bulunuyordu. Atabilen'in bir sorusu üzerine, "(...) Eğer toplumda bir ivme olacaksa kadınlar öncüsü olacaklar. Çünkü kadınlar bu toplumda gerçek acıyı çeken taraf. Sayın Erdoğan’ın da dediği gibi, bir kere anne. Bu ülkede yapılan bütün bu zulüm ve neredeyse iç savaş sırasında, en büyük acıyı anneler, yani kadınlar yaşadı" yanıtını vermişti.

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