ATV, Füsun Demirel'in dizisini yayın akışından çıkardı!

ATV, yeni dizisi Aile İşi’ni, oyuncusu Füsun Demirel’in “Dağa filan çıkacaktım sözde! Hatta benim babamın beni yurt dışına yollama sebebidir” sözleri üzerine izleyicilerden gelen tepkiler yüzünden bu hafta yayınlamayacak.

Hürriyet’in haberine göre Aile İşi, dizinin oyuncusu Füsun Demirel'in açıklamalarına gelen tepkiler üzerine bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Füsun Demirel ne demişti?

Demirel, Cumhuriyet’ten Ezgi Atabilen’e çocukluk yaşlarında güncesine yazdığı “Devrimci olup silah alacağım, bu haksızlıkları yapanları kurşuna dizeceğim" sözleriyle ilgili “Aslında kafamda hiçbir şey değişmedi. Yaşım ve fiziksel durumlardan ötürü onlar biraz hayal oldu. Dağa filan çıkacaktım sözde! Hatta benim babamın beni yurt dışına yollama sebebidir” açıklamalarında bulunmuştu.