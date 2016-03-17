Macit Koper’den Füsun Demirel’e destek: Sen kendi dağında bir gerillasın zaten

Usta oyuncu Macit Koper, verdiği röportajda "oynamak istediğiniz bir rol kaldı mı?" sorusuna, “Çok var. Mesela o dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi. " söylemi nedeniyle sosyal medyada tepki çeken ve oyuncusu olduğu ATV'deki Aile İşi adlı dizinin kadrosundan çıkarılan Füsun Demirel'e destek verdi. "Sen kendi dağında bir gerillasın zaten" diyen Koper "Sakın bu aptallıklara darılıp da inmeye kalkma" sözleriyle Demirel'e kişisel Twitter hesabından destek verdi.

Kültür Servisi'nin haberine göre, “Züğürt Ağa” ve “Uçurtmayı Vurmasınlar” gibi Türkiye sinemasında önemli yeri olan filmlerde rol alan, farklı alanlarda sözünü sakınmadan mücadele veren Füsun Demirel söyleşide, “Oynamak istediğiniz bir rol kaldı mı?” sorusuna, “Çok var. Mesela o dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi. Kadınların özgürleşmesi adına çalışmak ve üretmek istiyorum. Bütün bir hayatımı buna adadım. Ölene kadar da devam edeceğim. Her şeye rağmen inadına kahkaha!” yanıtını vermişti. Küçükken dağa çıkmak istediğini, babasının onu bu yüzden yurdışına gönderdiğini söylediği cümleler de, söyleşinin en çok konuşulan kısımları oldu.

Bu sözleri nedeniyle Füsun Demirel önce hedef gösterilmiş, ardından da atv’de yayımlanan NTC Medya yapımı “Aile İşi” dizisi kadrosundan çıkarılmıştı.