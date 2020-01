"Fuat Avni'yi ilk olarak Erdoğan mı tespit etti?"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Twitter profili Fuat Avni hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Erdoğan 7 Ağustos 2014 tarihli suç duyurusunda Fuat Avni hesabının, "Paralel örgüt tarafından kullanılan ortak havuz hesabı" olduğunu belirtiliyor. 15 Temmuz'dan sonra firari olan Türkçe Olimpiyatları’nın sunucusu Said Sefa'nın kullanıcılardan biri olduğu belirtildiği suç duyurusunun 15 Temmuz’dan sonra işleme alınarak soruşturma açıldığı bildirildi. "Yakında Fuat Avni’nin itirafçı olduğunu duyarsanız şaşırmayın. Çünkü bu tiplerin karakteri böyledir. Şaşırmayın da inanmayın da" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Fuat Avni'yi ilk olarak kim tespit etti?' başlıklı yazısında "Hani Erdoğan’a tek adam diyorlar ya, nasıl tek adammış bu böyle? Said Sefa’nın kimlik numarasına kadar veriyor ama 3 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmıyor" görüşünü savundu.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (25 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Fuat Avni'yi ilk olarak kim tespit etti?' başlıklı yazısı şöyle:

BİR dönemin en çok korku uyandıran ismiydi Twitter’daki Fuat Avni hesabı.

Attığı her tweet olay oluyordu. Çünkü ‘içeriden’ bilgi veriyordu. Şu, tutuklanacak diyor, tutuklanıyor; şuraya operasyon yapılacak diyor, yapılıyor; şu, görevden alınacak diyor alınıyordu.



MİT’in, Polis İstihbarat’ın, Jandarma İstihbarat’ın dahi bilmediklerini biliyor, istihbarat dünyasında CIA ile yarışıyordu.



Kimdi bu Fuat Avni?



Çok geçmeden Fuat Avni’nin bir şahıs değil, FETÖ’cü yapılanmanın algı birimi olduğu ortaya çıktı. Fuat Avni’nin, ‘F’si Fetullah Gülen’in ‘F’siydi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede buna işaret ediliyor. Fuat Avni konsorsiyumunun dışa açık yüzü olarak Türkçe Olimpiyatları’nın sunucusu Said Sefa gösteriliyor. O şimdi kaçak.



15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe girişimi başarısız olunca, ekibini toplayıp, “Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın” demiş.



15 Temmuz’da darbenin ilk tweet’ini o atmıştı. “Tanklar Çankaya’ya doğru çıkıyor” diye. Darbe başarısız olunca ilk kaçan o oldu.



Aslında Fuat Avni tipleri böyledir. Güçlü olduğu zamanlarda onu hedef gösterir, öbürünü tutuklatır, berikinin ocağını söndürürler. Ama ne zaman ki kaybettiğini anlar, o zaman ilk kaçan o olur.



Yakında Fuat Avni’nin itirafçı olduğunu duyarsanız şaşırmayın. Çünkü bu tiplerin karakteri böyledir.



Şaşırmayın ama inanmayın da. Çünkü bilin ki yeni bir oyun içindeler. Takiye bunların mesleğidir.



12 Eylül darbesinde Kenan Evren’e, 28 Şubat’ta Çevik Bir’e methiyeler dizip, her devirde iktidarlara destek vermediler mi?



ANAP kazandıysa ANAP’lı, DSP kazandıysa Ecevitçi, AK Parti döneminde AK Partili oldular. Hayatlarında bir kez iktidara karşı savaş açtılar. O da Erdoğan’a karşı.



Eğer Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasa bu savaşı kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin adını ‘Fetullahistan’ yapmakta tereddüt etmezlerdi. Fetullah Gülen, Humeyni gibi özel uçakla Pensilvanya’dan Ankara’ya iner, ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin tepesindeki dini otorite olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin son onay merci olurdu.



Peki Fuat Avni’yi tespit eden ilk kim oldu?

Delilleri tek tek sıraladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 7 Ağustos 2014 tarihinde 2014/3195 sayısıyla yapılan bir suç duyurusu var. Müşteki sıfatıyla suç duyurusunda bulunan kişi o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’ın avukatı Ali Özkaya tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Fuat Avni hesabını kullanan kişilerden birinin Said Sefa olduğu belirtiliyor.

Erdoğan, Fuat Avni hesabının, “Paralel örgüt tarafından kullanılan ortak havuz hesabı” olduğunu belirtiyor. Bu hesapta FETÖ’cü yayın organlarındaki yönetici, eski polis, eski istihbaratçı olup yazar olan, eski polis olup üniversitelerde öğretim üyesi olan isimlerin bulunduğunu anlatıyor. Erdoğan 3 yıl önceki dilekçesinde bugünkü iddianamede yer alan delilleri tek tek sıralıyor.



Erdoğan’ın suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor. Kılıçdaroğlu için, Fuat Avni’lerden biri olduğu iddiasında bulunmuyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında ‘montaj kasetlerini dinletmesi sırasında Fuat Avni’nin yoğun bir şekilde tweet attığı’na dikkat çekiliyor. İşbirliği vurgusu yapılıyor.



Erdoğan, Fuat Avni hakkında suç duyurusunda bulunduğu tarihte başbakan, şikâyet dilekçesini verdiği 7 Ağustos’tan 3 gün sonra ise 10 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanı seçiliyor.



Ama Fuat Avni hesabına da Said Sefa’ya da kimse dokunmuyor. Ta ki 15 Temmuz’dan sonra bir savcı soruşturma açana kadar.



Hani Erdoğan’a tek adam diyorlar ya, nasıl tek adammış bu böyle?



Said Sefa’nın kimlik numarasına kadar veriyor ama 3 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmıyor.