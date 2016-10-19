Darbe Komisyonu’nda konuşan Efkan Ala’dan ‘Fuat Avni’ açıklaması

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’na bilgi veren eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Fuat Avni’nin bir kişi olmadığını vurgulayarak, “Onların bir kısmı içeride, bir kısmı da yakalanacak. Cihazları koyanlar tespit edildi hepsi içeride, ikisi de yurt dışında kaçmıştı. Bulgaristan’a kaçmışlardı, girişimlerde bulunarak oradan alındı. Tespit edilenler alınıyor, daha tespit edilecek” dedi.

Ala, 2015 yılının Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı görevine devam ederken bir gazetecinin yönelttiği "Fuat Avni'yi neden bulamıyorsunuz" sorusuna, "Bulamadınız diye bir şey yok. Yani devletin de kendine göre birtakım yöntemleri oluyor. Onun için yani bu sorunuzun cevabı hüküm cümlesini kurmamış olmamanız daha doğru olur" cevabını vermişti.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Fuat Avni ile ilgili sorusunu yanıtlayan eski İçişleri Bakanı Ala, şunları söyledi:

“Fuat Avni sosyal medyada olan, kaç kez soruşturma açıldı gönderildi, tespit edilenler alındı edilmeyenler yurt dışında belki başkaları da vardır tespit edilemeyenler, bu çok yönlü biliyorsunuz başka ülkelerden de yapılabiliyor; ancak zorlayarak bu kadar işletebiliyoruz.

"Fuat Avni basit bir sorudur, basit bir cevabı vardır. Bu bir kişi değil, bu kadar devlet bilgisini bir kişi vermiyor. İmamlarıyla alınıyor onların da bir kısmı içeride, bir kısmı da yakalanacak. Cihazları koyanlar tespit edildi hepsi içeride, ikisi de yurt dışında kaçmıştı. Girişimlerde bulunarak, Bulgaristan’a kaçmışlardı oradan bunlar alındı. Avrupa’da dolaşıyorlardı. Tespit edilenler alınıyor, daha tespit edilecek.”