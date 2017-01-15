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Sabah gazetesinden Fuat Avni iddiası

Sabah, savcılığın Fuat Avni hesabının cemaatin anonim hesabı haline getirildiğini tespit ettiğini öne sürdü

15 Ocak 2017 14:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturmasının ilk bölümü tamamlandı. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, soruşturma çerçevesinde 'Fuat Avni' isimli sosyal medya hesabının "Muhammed Said Solak" ismiyle kurulduğu iddia edildi. Savcılık, Solak'ın 2012'de mahkeme kararıyla ismini Said Sefa yapan, 'Haberdar' sitesinin Yayın Yönetmeni Said Sefa olduğunu ileri sürdü.

Hesabın 14 Şubat 2014'te fuatavni'ye dönüştürüldüğü öne sürülen haberde, Said Sefa'nın "fuatavni" haberini ilk yapan 'merkürhaber' sitesinde de yazar olarak görüldüğü ve sitede bu hesabın tanıtılmasını sağladığı iddia edildi. Savcılığın, Fuat Avni hesabında kullanılan yazım dilini bilirkişi uzmanlarına da incelettiği ve "Korkma titre" ve "Kaybedenlerdensiniz" ifadelerinin, Sefa'nın yazım diline uyduğunu öne sürüldü.

Savcılığın iddiasına göre; Fuatavni isimli adres açıldıktan sonra cemaatin anonim hesabı haline geldi ve şifresi örgütün önemli isimleri ile paylaşıldı.

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