Yeni Şafak: Şikenin 'Fuat Avni'si deşifre oldu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi şike soruşturmalarında sürecinde 'FETÖ'nün dönemin Fuat Avni'si Rauf Atilla Polat'ın kimliğinin deşifre olduğu iddia etti. 2011 yılına kadar ‘haberx.com' adlı sitede köşe yazarlığı yapan Polat’ın, 'FETÖ'nün eski emniyet imamı' olduğu ileri sürülen firari Osman Hilmi Özdil’in adamı olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberi şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri'nden Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen Şikede kumpas iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Aydoğdu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasında Şike soruşturmasının gerçekleştiği süre zarfında FETÖ'nün o dönemki Fuatavni'si de yer aldı. 2011 yılına kadar 'haberx.com' adlı sitede köşe yazıları yazan Rauf Atilla Polat'ın ismi soruşturma dosyasında 'Dönemin Fuat Avni'si' olarak geçiyor. Savcılık ve emniyet tarafından ayrıntılı bir şekilde araştırılan Polat'ın meslek yüksek okulu mezunu olduğu, sabit bir ikametgahının olmadığı, düzenli bir işi ve köşe yazılarında yer alan yazıları yazabilecek kapasiteye sahip olmadığı tespit edildi. Gazeteci Yavuz Semerci'nin kurucusu olduğu 'gazeteport.com adlı sitede de köşe yazarlığı yaptığı belirlenen Polat'ın fotoğrafı soruşturma dosyasında yer aldı.

Kozanlı mı kullanıyor

Polat'ın FETÖ'nün firari emniyet imamlarından Kozanlı Ömer olarak bilinen Osman Hilmi Özdil'in yanında bulunan bir şahıs olduğu belirlenirken, Kasım 2015 tarihinde yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'ye dönüş yapmadığı belirlendi. Savcılık, 'haberx.com' adlı sitedeki köşesindeki yazıları Rauf Atilla Polat'ın bizzat yazmadığı, kimliği ve isminin FETÖ'nün eski emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' lakaplı Osman Hilmi Özdil tarafından müstear isim olarak kullanılabileceği ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Savcılara yol gösterdi

Soruşturma dosyasında Polat'ın ismiyle paylaşılan çok sayıda köşe yazısı ele alındı. Bu yazılardan bir tanesi de Şike operasyonu yapılmadan önce 15 Nisan 2010 tarihinde yayınlanan 'Balyoz toplantısındaki iş adamı ve kulüp başkanı' başlıklı köşe yazısı oldu. Polat köşe yazısında 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te darbe planlayan aralarında iş adamı ve generallerinde olduğu toplantıya bir futbol kulübü başkanının da katıldığını yazdı. Polat'ın ismiyle çıkan yazıda, o sırada halen soruşturması devam eden Balyoz soruşturma savcılarını bu toplantıdaki isimlere yoğunlaşması uyarısında bulundu.

Cesaretli olun dedi soruşturmaya eklendi

Polat'ın 25 Ocak 2011 tarihli 'Gölcük'teki CIA- Mossad toplantısı' başlıklı köşe yazısında ise Aziz Yıldırım'ın açık bir şekilde yargı önüne çıkartılması talimatı verildiği soruşturma dosyasında yer aldı. Söz konusu yazıda, Gölcük'teki toplantıdan ayrılan, aralarında bir kulüp başkanının da olduğu 5 ismin karargahtan 17 Ağustos depremi öncesi ayrıldıkları belirtilerek, 'Keşke yargı onların da ifadesini alacak kadar cesaretli olabilseydi' şeklinde ifadeler kullanıldı. Yazının yayınlanmasından 20 gün sonra ise Aziz Yıldırım'ın Şike soruşturmasına dahil edildiği, 6 ay gibi bir süre sonra da gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

Yıldırım'ı kastettiğini doğruladı

Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınmasından sadece 5 gün sonra 8 Temmuz 2011'de ise 'Aziz Baron' başlıklı yazıyı kaleme aldı. Polat, yazıda Nisan 2010 tarihli yazısında bahsettiği Gölcük'teki toplantıya katılan bir futbol kulübü başkanını kastederek, 'Kaderin garip bir hikmeti olsa gerek bu isimlerden biri yazımızdan bir süre sonra içeri alındı' ifadelerini kullandı.

Hedef Aziz Yıldırım

Soruşturma dosyasında Rauf Atilla Polat'ın FETÖ'nün internet yazarlarından olduğu, örgüt adına propaganda yaptığı yer aldı. Yazdığı yazıların emniyet ve savcılık tarafından çözümlemesi sonucunda Türkiye gündeminde önemli yer tutan olayları önceden bildiği değerlendirmesinde bulunuldu. Polat'ın örgütün bir diğer tetikçisi Mehmet Baransu'nun yazdığı yazılarla paralel bir şekilde benzerlik gösterdiği tespitinde bulunuldu. Soruşturma dosyasında Polat'ın, köşe yazısında bazı kişilerin hedef gösterilerek yazılan bir kısım isimlerin değişik konulardan tutuklandıkları belirlenirken, yazıda bahsedilen 'Büyük bir kulübün başkanı' tanımlaması ile Aziz Yıldırım'ın hedef gösterildiği tespitine yer verildi.