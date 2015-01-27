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Fuat Avni'den yeni iddia: Gündem değiştirmek için İzmir'de operasyon yapılacak

Twitter fenomeni Fuat Avni, operasyonun ses getirmesi için büyük şehirlerden birinin olmasının istendiğini ileri sürdü

27 Ocak 2015 02:34

Twitter'daki hesabı kapatılan ancak @fuatavni_f adında yeni bir hesap açan Fuat Avni, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın "PKK'ya operasyon yapılmayacak" talimatının deşifre olduğu için gündem değiştirme amaçlı, sabah saatlerinde İzmir'de operasyon düzenleneceğini iddia etti.

Fuat Avni, İstanbul ve Ankara'da da operasyon yapılması planlandığını belirterek, "İstanbul ve Ankara hazırlıksız yakalanınca, İzmir'e mecbur kalındı" ifadelerini kullandı.

Fenomen isim, hakime tutuklanacakların listesinin verildiğini ve yapılacak operasyonda listeye yeni isimler eklendiğini de sözlerine ekledi.

İşte Fuat Avni'nin operasyon düzenleneceğine yönelik iddialarda bulunduğu o tweet'ler

 

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