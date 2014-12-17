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Fuat Avni: 25 Aralık'ta yeni operasyon olacak, Gülen için 'terör örgütü lideri' iddiasıyla kırmızı bülten çıkarılacak

'Medya Darbesi'nde istenilen başarıya ulaşamaması Tiran'ı bunalttı'

17 Aralık 2014 15:38

"14 Aralık'ta medyaya yönelik oerasyon yapılacak ve gazeteciler gözaltına alınacak tutuklanacak" iddiası ile bir kez daha Türkiye gündemine oturan ve opeasyonun gerçekleşmesinin ardından dünya gündeminde de geniş yankı bulan Twitter fenomeni Fuat Avnibu kez de Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında "terör örgütünü yönetmekten işlem yapılacağıve kırmızı bülten çıkarılacağını" öne sürdü.

Fuat Avni, 14 Aralık operasyonuna tüm dünyadan gelen tepkiler üzerine "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunaldığını ve 17 Aralık'ın intikamını almak için her yolu mübah görüp sahte deliller hazırlattığını" iddia etti. Fuat Avni, "25 Aralık'ta yeni operasyon gerçekleştirileceğini" söyledi.

Fuat Avni'nin Twitter'dan paylaştığı iddialar şöyle:

 

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