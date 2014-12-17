Gülen'den 'kırmızı bülten' yorumu: Baş göz üstüne, hoş gelmiş safa gelmiş, sıkıntı yok

Fethullah Gülen, medyaya yönelik 14 Aralık operasyonuna ilişkin olarak, gözaltına alınanları kastederek, "O arkadaşların yerinde olmak isterdim" dedi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılacağı iddiaları ile ilgili olarak da "baş göz üstüne, hoş gelmiş safa gelmiş, sıkıntı yok" diyen Gülen, "Ama bütün bunlarla bir sindirme meselesi hedefleniyorsa, kat'iyen bilmeliler ki hakiki mü'minler hiçbir zaman nifak düşüncesi karşısında eğilmemiştir. Hele asla secdeye hiç kapanmamıştır. Hep dimdik durmuşlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Gülen'in herkul.org'da "Ashâb-ı Uhdûd ve Bir Ölüp Bin Dirilenler" başlığıyla yayınlanan (17 Aralık 2014) sohbetinden satır başları şöyle:

‘O arkadaşların yerinde olmayı arzu ederdim’

"Size değişik vesilelerle arz ettim. Ben birkaç defa tutuldum, tevkif edildim, içeriye atıldım. Hem askerde hem de sivilde. Fakat bir panik hatırlamıyorum yani. Belki o esnada olmuştur. Bir tekme yemişsiniz, hiç sarsılmadım falan demezsiniz ama, böyle içimi yokluyorum da, şimdi Ekrem Bey'in yerinde, Hidayet Karaca'nın yerinde ve onların arkadaşlarının yerinde olmayı zannediyorum arzu eden çok insan vardır. Onlara oldu da Cenab-ı Hak neden bu lütfu bizden esirgedi? Haşa, Allah esirgemesin. Acaba zaafımıza binaen mi Cenab-ı Hak bizi öyle bir şeye maruz bırakmadı? Zayıf mıydık acaba? Biz göz dolduran bir tavır, durum sergilemedik mi acaba, bize gelmedi bu mesele?"

Kırmızı bülten

"Bu arada istidradi şunu da diyeyim: Kırmızı bülten filan... Tuttururlarsa şayet, fe ni'me ve biha! Fe ni'me ve biha... Ama bütün bunlarla bir sindirme meselesi hedefleniyorsa, kat'iyen bilmeliler ki hakiki mü'minler hiçbir zaman nifak düşüncesi karşısında eğilmemiştir. Hele asla secdeye hiç kapanmamıştır. Hep dimdik durmuşlardır, Allah'ın izni inayetiyle. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Kötülük yapan o insanlara da insaf, izan, iman-ı kamil lütfeylesin."