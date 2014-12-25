Fuat Avni'nin bahsettiği 'Milli İrade' ilanı yayımlandı

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin birkaç gün önce yazdığı "Milli İrade Platformu" ilanı yayımlandı. Milli İrade Platformu, 25 Aralık'ın yıldönümünde gazetelere ilan verdi.

Sabah, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde yayınlanan "Yeni Türkiye yolunda şimdi yeni şeyler söylemek lazım" başlıklı ilanda çeşitli STK'ların ve vakıfların logolarının da yer aldığı görüldü.

"17-25 Aralık, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazındı" denilen Milli İrade Platformu'nun ilan metninde şu ifadeler yer aldı:

"Bir vesayet örgütünün yıllar boyu, sessizce, sinsice, şantaj, tehdit ve kumpasla, tüm rakiplerini ve muhaliflerini sindirmek suretiyle kendi hırs ve emellerine ulaşmak için her yolu meşru görerek ve göstererek devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sızdığını, uluslararası güçlerin nasıl oyuncağı haline geldiğini dehşetle öğrendik."

Fuat Avni'nin, 23 Aralık günü attığı tweet'ler ve duyurduğu ilan şöyle: