Başbakan Davutoğlu'na Fuat Avni'yi sordular

Makedonya’ya giderken gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını cevaplayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Twitter fenomeni Fuat Avni de soruldu. Davutoğlu, Fuat Avni ile ilgili arkasında kimlerin olduğunun araştırıldığını söyledi.

'Anonim bir hesap'

"Twitter’daki ‘Fuat Avni’ hesabının kime ya da kimlere ait olduğu ve arkasında kimlerin bulunduğuna dair istihbarat çalışmalarından bir sonuç alındı mı?" sorusunu üzerine Davutoğlu;

"Basın özgürlüğü ile kara propaganda ayrıdır. Yurtdışında da düğmeye basılmış gibi harekete geçiliyorsa ve işin aslı araştırılmadan yayın yapılıyorsa, bu bazen Hacıbayram Camii’nden çıkarken iki resim koyup IŞİD bağlantısı kurmak olabilir, bazen de işin aslı bilinmeden medya baskını gibi yansıtılabilir. Avrupa’da bu dinleme ve gizli servis meselelerinden kaç gazeteci gözaltında? Hâlâ bazı etkiler üzerinden hukuk sistemini ve siyasi akışı dizayn etme çabası var. Sosyal medyanın bazı olayları yönlendirmek içinkullanıldığı da kesin. İşte bunun çarpıcı ve tedirgin edici bir örneği de bahsettiğiniz hesap. Önemli olan o kimlik arkasında kimlerin nasıl bir tezgah içinde oldukları. Muhtemelen bir isim altında elde edilen bazı bilgiler, yapılmak istenen yönlendirmeler anonim bir şekilde yürütülüyor. Ama bu ismin arkasında hangi gerçek şahıslar var, bunların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor" dedi.