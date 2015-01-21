Fuat Avni'ye engellemeden sonra çok sayıda gazetecinin tweetine erişim yasağı geldi

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin hesabına ilişkin dün alınan kapatma kararından sonra, aralarında çok sayıda gazetecinin de olduğu 30’a yakın kişinin attığı tweetlere erişim engeli kararı çıktı. Karar, İstanbul Sulh Ceza Hâkimi Bekir Altun’un talebi sonrası alındı. Twitter’den kullanıcılara yapılan bildirimde ise "Bu tweet(ler) hakkında ileride bir işlem yapmak durumunda kalabiliriz” mesajı gönderildi.

Çok sayıda gazeteci var

Yasak kararını da bizzat, hesapları hakkında mahkeme kararı alınan gazeteciler duyurdu.

T24 muhabiri Arzu Yıldız, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin karar aldığı Twitter adreslerinin listesini de yayınladı. Listede aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu çok sayıda gazetecinin Twitter hesabının yanısıra, bazı internet habersitelerinin Twitter adresleri de bulunuyor.

Listede bazı hesaplar birkaç kez geçiyor. Listede,halen tutuklu bulunan İsanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer adına açılmış hesap da yer alıyor.



Yıldız, listeyle birlikte "hesap adresimin kapatılması istenmiş. Yeni Türkiye'de başka türlüsü beklenemezdi. Bu zihniyetle bırakın Yeni Türkiye'yi, Ortacağı'ı bile değiliz. Herkese küfür eden aktrollere yönelik bir rahatsızlık yok anlaşılan. Onların hesaplarına birşey yok" mesajını paylaştı.

‘Hesaplara değil, twetlere erişim engeli’

Listede adı yer alan gazeteci Hanım Büşra Erdal da, yine Twitter adresinden yaptığı açıklamada, erişim yasağı kararının "hesaplara" değil, atılmış olan bazı twitlere yönelik olduğunu söyledi.



Erdal, "Mahkeme kararında onlarca kişinin hesabına erişimin engellenmesinden değil, haber içeriğine erişimin yani tweetlerin engellenmesi yazıyor" ifadesini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş: Kararı hakim Bekir Altun aldırmış. itiraz edeceğiz

Listede sahibi olduğu internet haberi sitesi gercekgundem.com 'un da bulunduğu gazeteci Barış Yarkadaş ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin erişim yasağını, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun'ın başvurusu üzerine aldığını bildirdi.

Yayın yasağına ilişkin haberin 27 Temmuz 2014'te saat 18.46'da yayına koyulduğunu, 22 temmuz soruşturmasına ilişkin bir haber olduğunu kaydeden Yarkadaş, aynı haberin sitenin twitter adresinden de paylaşıldığını anlattı.

Haberde, Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun'un açıklamalarının yer aldığını belirten Yarkadaş, yayın yasağına ilişkin başvurunun da bizzat Altun taraından yapıldığını söyledi.

Yarkadaş, "6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin ilgili kararına itiraz edeceğiz. Avukatlarımız Turan ve Ertuğrul Aydoğan, şu anda mahkemeye gidiyorlar. Bu kararın uygulanmaması için itiraz dilekçesi yazacaklar. Biz bu kararlara itiraz edecekler. Haberde iftira yok, hakaret yok, suç unsuru yok. Sadece Hakim Bekir Altun'un demeci üzerine yapılmış bir haber" dedi.

Arzu Yıldız: Havuz yapıp, topluca karar almışlar

Gazeteci Arzu Yıldız ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, mahkemenin yapılan çeşitli başvuruları bir havuz haline getirip, topluca karar aldığına dikkat çekti.

Kendi hesabından attığı Twite ilişkin yayın yasağının Hakim Bekir Altun'un yaptığı başvuru ile ilgisi olmadığını, kendisinin sözkonusu hakim hakkında paylaşımda bulunmadığını söyleyen Arzu Yıldız, "benim hesabıma yönelik karar, MİT tırlarına ilişkin yaptığım haber paylaşımları nedeniyle alınmış olabilir" dedi.

Yıldız, 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin listede kendi hesabının yer almasına rağmen, kendisine "şu içerikli paylaşımını kaldır. Hesabını kaldır" gibi bir e-mail gönderilmediğine de dikkat çekti.

Yıldız, "Mahkeme, anlaşılan tüm başvuruları bir havuz yapıp, topluca karar almış. Kimisinin hesabına Sulh Ceza Hakimi'ne eleştiri için, kimisine MİT tırlarına ilişkin" diye konuştu.

Kendisinin MİT tırlarına ilişkin yaptığı paylaşıma ilişkin, paylaşımın yapıldığı tarihte "yayın yasağı" olmadığını da anlatan Yıldız, "MİT tırlarına ilişkin bazı mahkeme kararlarına yayın yasağı varken, bazılarına yoktu. Sonra toptan yayın yasağı çıkardılar" dedi.