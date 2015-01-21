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Fuat Avni, Twitter'daki yeni hesabını açıkladı

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter ve Facebook'ta '@fuatavnifuat' adlı hesabın engellenmesine karar verdi

21 Ocak 2015 15:27

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle @fuatavnifuat adlı Twitter hesabıyla ilgili başlatılan soruşturmada 'engellenme' kararı verilmesi üzerine Twitter fenomeni Fuat Avni yeni bir hesap açtı. Yeni açtığı @fuatavni_f hesabıyla kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Fuat Avni, @fuataliavni adındaki başka bir hesabı da olası yeni engelleme durumunda kullanacağını duyurdu.

Yedek hesabı olan @fuatavni_f hesabından açıklama yapan Fuat Avni, "Güzel insanlar, sizinle olan iletişimimizi koparamazlar. Şimdilik sadece buradan yazacağım. Yedek hesabımı da bildireceğim. Güzel insanlar, yedek hesabım @fuataliavni'dir. Korkma, titre" dedi.

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