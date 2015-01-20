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'Fuat Avni'nin Twitter ve Facebook hesaplarına engelleme kararı

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter ve Facebook'ta 'Fuat Avni' adlı isimli hesabın engellenmesine karar verdi

20 Ocak 2015 17:43

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle "Fuat Avni" adlı Twitter hesabıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üzerine 'Fuat Avni' hesabının twitter ve facebook'ta erişimin engellenmesi kararı verildi.

Mahkeme, kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği iddiasıyla Ankara merkezli 4 ildeki "paralel yapı" operasyonuna ilişkin soruşturmanın gizliliğinin, sosyal medya aracılığıyla ihlal edildiği gerekçesiyle "Fuat Avni" adlı Twitter ve Facebook hesaplara erişimin engellenmesine karar verdi. Karar, TİB'e gönderildi.

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, Twitter ve Facebook'taki ilgili sayfalara erişimin engellenmesi, bunun yerine getirilmemesi halindeyse sitelere erişimin engellenmesine yönelik karar verdi. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu kişilere ait kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiğinin tespitiyle ilgili başlatılan soruşturmanın gizliliğini, sosyal medya aracılığıyla ihlal ettikleri gerekçesiyle "Fuat Avni" adlı hesaptan paylaşımlarda bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma açıldı.

 

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