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'Fuat Avni'nin tespit edilebilmesi için tek ihtimal, çocuk pornosu paylaşması'

Savcılık kaynakları, Twitter'da 'Fuat Avni' ismiyle paylaşım yapan kullanıcıyı tespit etme konusunda ABD'den yardım alamadıklarını belirtti

17 Aralık 2014 17:48

"Fuat Avni" hesabını kullanan kişi ya da kişileri tespit etmeye çalışan savcıların, "ABD'ye yazı yazmaktan usandık ama yardımcı olmuyorlar. IP adresini verebilmeleri için tek ihtimal var; o da çocuk pornosu paylaşması" dediği öne sürüldü.

Cemal Doğan'ın Habertürk gazetesindeki haberine göre, Fuat Avni hesabını kullanan ve kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok sayıda soruşturma bulunuyor. Ancak halen bu Twitter kullanıcısının IP adresinin tespit edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedilemedi.

Savcıların, son olarak "14 Aralık Operasyonu"nu ve gözaltına alınacak kişilerin isimlerini günler öncesinden yazarak duyuran "@fuatavnifuat" hesabının, Twitter erişimini hangi IP adresi üzerinden sağladığını tespit etmek için yoğun mesai harcadıkları, ancak ABD’nin bu konuda "yardımcı olmadığı" iddia edildi.

 

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