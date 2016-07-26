Fuat Avni hesabı ilk olarak Van'da açılmış

İstanbul Organize Suçlar Şubesi, kamuoyunda ‘Fuat Avni' olarak bilinen Twitter hesabının gerçek kimliğinin deşifresine yönelik soruşturma yürüten hesabın ilk olarak Van'da 'msaidsolak' ismiyle kurulduğunu belirledi. Yurt dışında olduğu düşünülen Said Sefa'nın Twitter hesabını Aydoğan Vatandaş’a devrettiği ileri sürüldü. İlk olarak 'msaidsolak' olarak açılan Twitter’daki hesabın daha sonra ‘Fuatavni’ olarak değiştirildiği belirtildi.

Türkiye’de sadece bir tane Muhammed Said Solak ismiyle açılmış hesap olduğu saptayan polisler Solak’ın, mahkeme kararıyla ismini Said Sefa olarak değiştiren gazeteci olduğunu belirledi.

Said Sefa'nın, 'Aşksız Kalmış Şiirler' isimli kitabına ulaşan polis, hesabı Van’da açan Sefa’nın uslubu ve kullandığı kelimelerle ilgili uzmanlara inceleme yaptırdı. Uzmanlar, Fuat Avni hesabındaki dilin, Sefa’nın kitabındaki uslupla örtüştüğünü belirledi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sosyal medyada ‘Fuat Avni’ olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine paylaşımlar yapan Twitter hesabını deşifre etmek için 1.5 yıldır teknik takip yürüten İstanbul Organize Suçlar Şubesi önemli tespitlerde bulundu.

Polise göre süreç şöyle işledi:

"Kısa sürede fenomen haline gelen hesap, 'paralel yapılanma' yöneticilerinin ilgisini çekti. Yüz binlerce kişiye ulaşan hesap, örgütün yayın organı haline dönüştü. Örgütle bağı olduğu öne sürülen ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Said Sefa, hesabı Aydoğan Vatandaş’a devretti. Vatandaş, geçen hafta bir AVM’den hesaba giriş yaptı. Polis operasyon yaptı ama Vatandaş kaçmayı başardı. Vatandaş'ı, İstihbarat Şubesi’ndeki polislerin uyardığı öne sürüldü. Vatandaş'ın ‘Metal Fırtına’ isimli kitabındaki dille ‘Fuatavni’ hesabındaki dilin örtüştüğü de belirlendi."

Üçüncü editör devrede

Polise göre, Vatandaş’ın ardından Fuat Avni hesabı üçüncü bir editöre devredildi. Üçüncü editörün dili, uslubu ise diğer ikisinden farklı. Son paylaşımlar, hesaba, Türkiye ile büyük saat farkı olan bir ülkeden giriş yapıldığını da ortaya koydu. Polisin tespitine göre şu an Fuat Avni hesabı, ABD’den kontrol ediliyor ve bilgi havuzuna gelen bilgiler servis ediliyor.

İstanbul’da hafta sonu internet sitelerine yönelik yapılan ‘Fuat Avni’ operasyonunda 31 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden M.S.K. ile Aktif Haber internet sitesinde çalışan Y. Y. tutuklanmıştı. Gözaltına alınıp serbest kalan haber sitesi çalışanları ifadelerinde Said Sefa’nın 19 Temmuz’da, “Ben kaçıyorum siz de kaçın. İki ay ortada görünmeyin, sonra sorun yok” deyip gittiğini söyledi.