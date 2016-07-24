‘Fuat Avni’ operasyonunda 24 kişi daha aranıyor

Kamuoyunda ‘Fuat Avni' olarak bilinen Twitter hesabının gerçek kimliğinin deşifresine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili 24 kişinin daha arandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 1.5 yıldır süren çalışmanın ardından İstanbul, Ankara, Van, Mersin, Kocaeli, İzmir, Bursa, Rize, Amasya ve Hatay'da tespit edilen bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltında aldığı 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, savcılıkta işlemleri sürenler arasında ‘Fuat Avni' Twitter hesabıyla bağlantılı olan ve ondan gelen bilgileri haberleştiren Aktif Haber, Grihat, Haberdar gibi internet sitelerinde çalışanların da bulunduğu iddia edildi. Yine bu sitelerde çalışanların bir kısmının da arandığı kaydedildi.

Kendisine gelen bilgileri ‘Fuat Avni' adli hesaptan yayınladığı öne sürülen eski asker Aydoğan Vatandaş ile bu hesabı ilk açan kişi olduğu iddia edilen Said Sefa'nın da aralarında bulunduğu 24 kişinin arandığı öğrenildi.