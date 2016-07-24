T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

‘Fuat Avni’ operasyonunda 24 kişi daha aranıyor

31 şüpheli savcılığa sevk edilmişti

24 Temmuz 2016 01:39

Kamuoyunda ‘Fuat Avni' olarak bilinen Twitter hesabının gerçek kimliğinin deşifresine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili 24 kişinin daha arandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 1.5 yıldır süren çalışmanın ardından İstanbul, Ankara, Van, Mersin, Kocaeli, İzmir, Bursa, Rize, Amasya ve Hatay'da tespit edilen bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltında aldığı 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, savcılıkta işlemleri sürenler arasında ‘Fuat Avni' Twitter hesabıyla bağlantılı olan ve ondan gelen bilgileri haberleştiren Aktif Haber, Grihat, Haberdar gibi internet sitelerinde çalışanların da bulunduğu iddia edildi. Yine bu sitelerde çalışanların bir kısmının da arandığı kaydedildi.

Kendisine gelen bilgileri ‘Fuat Avni' adli hesaptan yayınladığı öne sürülen eski asker Aydoğan Vatandaş ile bu hesabı ilk açan kişi olduğu iddia edilen Said Sefa'nın da aralarında bulunduğu 24 kişinin arandığı öğrenildi.

ETİKETLER

fuat avnioperasyonsaid sefa

İlgili Haberler

İstanbul'da 'Fuat Avni' operasyonu; 28 kişi gözaltında

28 kişinin adliyeye sevk edileceği iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24