İstanbul'da 'Fuat Avni' operasyonu; 28 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fuat Avni" isimli sosyal medya hesabına yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Rota Haber, Subuo Haber, Aktif Haber, Haberdar, Merkür Haber isimli internet sitelerine erişim yasağı getirilirken, yöneticileri gözaltına alındı.

Habertürk'ün haberine göre, aralarında Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Said Sefa'nın da bulunduğu 28 şüpheli emniyete götürüldü.

Haklarında "Toplumda Algı Yaratmak", "Devlet Büyüklerini Küçük Düşürmek", "Resmi Kurumlarını İtibarsızlaştırmak" ve "Darbeye Zemin Hazırlamak İçin Örgütlü Olarak Hareket Etmek" suçları iddiasıyla işlem başlatıldı.

Şüphelilerin amacının "FETÖ/PDY"ye bağlantılı olarak sosyal medya üzerinde anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı koymak, darbeye zemin hazırlamak olduğu iddia edildi.

Emniyetteki sorguları devam eden 28 kişinin adliyeye sevk edileceği iddia edildi.

"Fuat Avni hesabını Aydoğan Vatandaş yönetiyor"

Star'da yer alan haberde 'Fuatavni mahlaslı' kullanıcının ABD'de de yaşayan Today's Zaman' yazarı Aydoğan Vatandaş olduğu iddia ediliyor.

Habere göre Bakırköy Başsavcıvekiliğine getirilen Okan Özsoy'un tamamladığı dosyada Fuat Avni ve ekibi detaylı şekilde anlatıldı. İddialara göre istihbarat paylaşımı kapsamında FBI, hesabı yöneten kişinin ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini verdi. Vatandaş'ın hesabı ilk kuran ve bir süre yöneten Sait Sefa'dan sonra görevi üstlendiği ileri sürüldü.

İstihbarat Daire Başkanlığı'yla beraber yapılan teknik araştırma neticesinde hesabın Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı ve zaman zaman Türkiye'ye gelip gittiği ve söz konusu hesabı burada da kullandığı belirledi. Cihan Haber Ajansı New York temsilcisi ve Today's Zaman eski yazarı Aydoğan Vatandaş Twitter üzerinde ‘Fuatavni' mahlası ile @fuatavni @fuatavnifuat @fuat avni_f @fuataliavni kullanıcı adlı hesapları yönettiği, Türkiye'ye giriş yaptığı tarihlerde ise doruk.net iletişim tarafından internet hizmeti sunulan ‘WiSpotter' isimli platform üzerinden Twitter erişimi sağladığı ve paylaşımlar yaptığı belirtiliyor.

Bu zamana kadar ‘Fuatavni' olarak isimleri gündeme gelen ve aralarından Emre Uslu, Akif Mustafa Koçyiğit gibi isimlerin aslında Fuat Avni'ye bilgi ve istihbarat aktarımı yapan kişiler olduğu ileri sürüldü.

Aydoğan Vatandaş kimdir?

1995 yılında Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra aynı yıl Aksiyon dergisinde gazeteciliğe başlayan Aydoğan Vatandaş, 2001 yılında Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitirmiş. 1995-2000 yılları arasında Aksiyon'da muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yapan Vatandaş, 2000-2004 yılları arasında ise Zaman gazetesinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığının yanı sıra Karakutu Programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiş. 2006'dan bu yana ise ABD'nin New York şehrinde yaşayan Vatandaş, 2009-2011 yılları arasında The New School'da medya alanında yüksek lisans yaptı ve aynı zamanda Today's Zaman gazetesinde çalıştı.

Örgüt içerisinde 'üst düzey yönetici' olduğu öne sürülen Vatandaş'ın ABD'de belli periyotlarla örgüt lideri Gülen'le toplantı yaptığı öğrenildi.

'Ergenekon Terör Örgütü' adını ilk defa 1996 yılında Aydoğan Vatandaş'ın kullanıldığı belirtiliyor.