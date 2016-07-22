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15 Temmuz Darbe Girişimi

Star: Savcılığa göre, Fuat Avni hesabını Said Sefa kurdu, şimdi Aydoğan Vatandaş yönetiyor

Emre Uslu, Akif Mustafa Koçyiğit gibi isimlerin aslında Fuat Avni’ye bilgi ve istihbarat aktarımı yapan kişiler olduğu ileri sürüldü

22 Temmuz 2016 15:44

Star gazetesine göre, Bakırköy Başsavcı Vekiliği’ne getirilen Okan Özsoy’un tamamladığı dosyada Fuat Avni ve ekibi detaylı şekile anlatıldı. İstihbarat paylaşımı kapsamında FBI, hesabı yöneten kişinin ABD’de yaşayan Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini verdi. Vatandaş'ın hesabı ilk kuran ve bir süre yöneten kişinin Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Said Sefa’dan sonra görevi üstlendiği ileri sürüldü.

Gazeteye göre, İstihbarat Daire Başkanlığı’yla savcılığın beraber yaptığı teknik araştırma neticesinde hesabın gerçekten de Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı ve zaman zaman Türkiye’ye gelip gittiği ve söz konusu hesabı burada da kullandığı belirledi. Cihan Haber Ajansı New York temsilcisi ve Today's Zaman eski yazarı Aydoğan Vatandaş Twitter üzerinde ‘fuat avni’ mahlası ile @fuatavni @fuatavnifuat @fuat avni_f @fuataliavni kullanıcı adlı hesapları yönettiği, Türkiye’ye giriş yaptığı tarihlerde ise doruk.net iletişim tarafından internet hizmeti sunulan ‘WiSpotter’ isimli platform üzerinden Twitter erişimi sağladığı ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Aydoğan Vatanadaş

"Emre Uslu ve Akif Mustafa Koçyiğit istihbarat sağlıyor"

 

Bu zamana kadar Fuat Avni olarak isimleri gündeme gelen ve aralarından Emre Uslu, Akif Mustafa Koçyiğit gibi isimlerin aslında Fuat Avni’ye bilgi ve istihbarat aktarımı yapan kişiler olduğu ileri sürüldü.

Said Sefa

 

 

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