Başbakanlık'ta Fuat Avni operasyonu, 10 mühendis gözaltında!

Başbakanlık Ek Binası'nda Twitter fenomeni Fuat Avni'nin hesabını yönetenlere yönelik İstanbul polisi tarafından operasyon düzenlendi. Fuat Avni, 14.51'de attığı tweetle yakalanmadığını duyurdu.

17/25 Aralık operasyonlarının ardından bürokrasi, emniyet ve yargıda birçok devlet kurumunda yapılan operasyonları önceden tahmin ederek fenomen haline gelen hesabın yönetimiyle ilgili olarak 10 mühendisin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanlar arasında Veri Toplama Merkezinin İstihbarat Şefi Akif Mustafa Koçyiğit de bulunuyor.

Hesaptan dün gece atılan tweetlerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada başkanlık sistemini de içerecek anayasa değişikliği için referandum tarihini açıklayacağı söylenmişti.