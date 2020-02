Fuarizmir'de iki fuar bir arada

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de düzenlenen \'43\'üncü Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı\' ile bu yıl ilk kez yapılan \'Leather & More- 1\'inci Deri ve Deri Giyim Fuarı\', Fuarizmir\'de açıldı. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarların açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarlara sahip çıkılmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından fuarizmir’de bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla, yine bu yıl ilk kez yapılan Leather & More- 1\'inci Deri ve Deri Giyim Fuarı’nın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Birbirine güç katacak sektör temsilcileri ile İzmir iş dünyasını buluşturan fuarın açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Bornova Belediye Başkanı CHP\'li Olgun Atila ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarcılığın Ulu Önder Atatürk\'ün kendilerine verdiği bir görev olduğunu, bu görev için bütün belediye başkanlarının günün koşullarına göre elinden gelen bütün desteği verdiğini söyledi. Belediye başkanlarının İzmir’in fuarlar kenti olabilmesi için çalıştığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, fuarcılığın bir şirket işi olmadığını vurguladı. Yine fuarcılığın bir özel sektör işi olmadığını da kaydeden Kocaoğlu, fuarcılığın omurgasını o kentin dinamikleri, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin oluşturması gerektiğini söyledi.

\'KONGRE SEKTÖRÜNÜ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR\'

Fuarcılığın desteklemesi gerektiğini belirten Kocaoğlu, İzmir’in bunu 96 yıldır başardığını dile getirerek şunları kaydetti:

\"Zaman zaman altyapı eksikliklerinden dolayı fuarcılık biraz daralabiliyor. Bunlara rağmen fuar yüzde 30-40 arasında büyüme gösterdi. Altyapı olmadan bir yere varmamız mümkün değil. Bugün uluslararası boyutlara ulaşan fuarlarımız var. Ayakkabı Fuarı ve diğer fuarlar da büyüme gösteriyor. Perşembe günü burada bir günde 5 fuar olacak. İzmir fuarını bu şekle getirmek önemli ama herkesten destek bekliyoruz. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde fuarcılığımızı geliştireceğiz. Ve buna belli eksikliklerimizi tamamlayarak kongre sektörünü de İzmir’de acilen başlatmamız gerekiyor. Kongre ve fuar birbirini destekleyen iki önemli hizmet sektörüdür.\"

ÖZGENER’DEN DESTEK SÖZÜ

Törende konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelirken en temel ilkelerinin ‘değişim’ olduğunu söyledi. Özgener, \"İzmir\'i dünyanın en bilinen uluslararası fuarcılık merkezlerinden biri haline getirmeliyiz. İzmir’in bunu başaracak potansiyeli var. Şehrin önde gelen meslek örgütleri olarak bizlere düşen de bu potansiyelin hayata geçmesi için gereken desteği vermek\" dedi. Fuarların tutunması ve Mermer Fuarı, Gelinlik Fuarı gibi kendi müşterisini yaratan marka fuarlar haline gelmesi için kurumsal desteğin önemine dikkat çeken Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası olarak, fuarları kent ekonomisini kalkındırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri olarak gördüklerini vurguladı. Bu nedenle, fuarcılığa gereken desteği vermenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özgener, \"Bugün Shoexpo-Ayakkabı Fuarı 123 katılımcı ile açılıyor. Bunlardan 90’ı teşvik almak için odamıza başvuru yaptı. Leather & More Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarımız yeni bir fuar. 33 katılımcısı var. Bu katılımcıların da 20’si odamızdan destek almak üzere başvurusunu yaptı. Bu iki fuarda stant açan firmaların yüzde 70’i odamızın maddi desteği ile fuara katılıyor\" diye konuştu.

Ayakkabı üretiminde İzmir’in önemli bir merkez olduğunu ve bu fuarın katılımcı sayısının gelecek yıllarda artış göstermesi için ortak hedefin olması gerektiğini söyleyen Özgener, Leather & More Fuarı’nın da doğru strateji ile hızlı bir şekilde yükselebileceğine dikkat çekti.

\'BÜTÜN ESNAFI ETKİLİYOR\'

İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da düzenlenen fuarların esnafı da yakından etkilediğini belirtti. Mutlu, \"Bu fuarlardan konaklama sektörünün, yiyecek-içecek sektöründeki işletmelerin, ulaşım sektörünün, hediyelik eşya sektörünün olumlu etkilendiğini belirtmek istiyorum. Bu fuar esnaf teşkilatının bütün alanlarını etkilemektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan Mermer Fuarı sırasında kent merkezindeki hiçbir restoranda boş masa kalmadı. Hiçbir otelimizde, yakın ilçelerimiz de dahil olmak üzere yer kalmadı. İzmir\'de çok iyi bilinen bir restoranda Mermer Fuarı süresince bir masa için günde 4 ayrı rezervasyon yapıldı\" dedi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da fuarın sektörün gelişimine katkı koyacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarların açılış kurdelesi kesildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve törene katılanlar, daha sonra fuarı gezdi. Fuar, 24-27 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

119 YERLİ FİRMA KATILDI

43\'üncü Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuarizmir’e taşıdı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağının bulunacağı Shoexpo’da kadın, erkek ile çocuk ayakkabıları ve çantalar sergileniyor. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 119 yerli, Brezilya, Ukrayna ve Lübnan’dan toplam dört katılımcının standı yer aldı. Katılımcı firmalar profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelme olanağı bulacak. Fuarda bir firma ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan getirdiği ürünleri sergiliyor.

İRAN DERİCİLER DERNEĞİ DE GELİYOR

Ayakkabı ile çantanın hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün yer alacağı Leather & More-1\'inci Deri ve Deri Giyim Fuarı da Shoexpo’yla aynı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Fuarda 33 katılımcının yanı sıra İran Dericiler Derneği’nden gelecek heyet de yer alacak. Dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri de stantlarda sergilenecek. Ayakkabı ve çanta üreticileriyle bir araya gelecek olan dericiler, sektörde suni deri yerine gerçek deri kullanımında artış sağlanmasını hedefliyor. Türkiye’nin deri üretiminin yüzde 50’sinden Arnavutluk, Avustralya, Almanya, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Beyaz Rusya, Cezayir, Dubai, Danimarka, Çekya, Estonya, Ermenistan, Güney Amerika, Gürcistan, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İrlanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, KKTC, Kenya, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moldova, Makedonya, Meksika, Polonya, Portekiz, Pakistan, Romanya, Rusya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan alıcıların gelmesi bekleniyor.



FOTOĞRAFLI