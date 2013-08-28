FT: Başçı liranın düşüşüne ilişkin kaygıları gideremiyor

Suriye’ye askeri müdahale beklenirken Türk lirasının uğradığı sarsıntı dikkat çekiyor. Financial Times gazetesi, “Türk lirası rekor bir düzeye indi” derken Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın liranın düşüşüne ilişkin kaygıları gideremediğini savundu.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ekonomi gazetesi Financial Times, Türk lirasına ilişkin son gelişmelere vurgu yaptığı haberine “Türk lirası, ABD’nin Suriye’ye olası saldırısına ilişkin korkuların üzerine Salı günü rekor bir düzeye inerken Türkiye Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, para biriminin düşüşüne ilişkin kaygıları gideremedi” diye yazdı.

Başçı’nın yıl sonuna kadar faizlerin artırılmayacağı, döviz kurları konusunda kaygılı olmadıkları yönündeki ifadelerinin piyasaları rahatlatmadığını savunan gazete, Başçı’nın açıklamalarının ardından liranın dolara karşı keskin biçimde düştüğüne, borsanın da gerilemeye devam ettiğine dikkat çekti.

İngiliz gazetesi, analistlerin Merkez Bankası’nın 20 Ağustos’da borç verme faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışının “hem yetersiz olduğunu, hem de geç geldiği” yönündeki değerlendirmelerine de yer verdiği haberinde Standard Bank’tan Tim Ash’ın Merkez Bankası’nın zayıflayan lira ve enflasyondan çok, hükümete yüzde 3-4 büyüme hedefine ulaşmaya yardım etmekle ilgilendiği göründüğü görüşünü de yansıttı.

WSJ: Başçı liranın düzeyi konusunda ‘rahat’

Türk Lirası'nın keskin düşüşü ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın son değerlendirmelerini irdeleyen yabancı gazetelerden Wall Street Journal, beklentilerin aksine Başçı’nın son ayların “en güvercince” açıklamalarından birini yaptığını savundu. Gazete, ayrıca Başçı’nın ailesi ile yapacağı tatili ertelediğine dikkat çekerek “belki iyi oldu çünkü yurt dışına seyahat etmek ona çok pahalıya mal olurdu” göndermesinde bulundu.

ABD’li gazete, “’Rahat’ Merkez Bankası Başkanı, lira için daha çok rezerv harcamayı planlıyor” başlığıyla verdiği haberine “Türkiye Merkez Bankası Başkanı Salı günü, ülkenin büyük hızla düşen para birimi ve kararan ekonomik görünümü ile ilgilemek üzere Ağustos’ta ailesi ile yapacağı tatili ertelediğini söyledi” ifadeleri ile girdikten sonra “Tatilini iptal etmesi belki iyi oldu çünkü yurt dışına seyahat etmek ona çok pahalıya mal olurdu” esprisini yaptı.

Piyasaların Başçı’nın Salı günkü mülakatında lirayı korumak amacıyla Para Politika Kurulu’nun faizlerini artırmaya veya alışılmış olmayan politikasını normalize etmeye hazır olduğu yönündeki “şahince” bir mesaj vermesini beklediklerini belirten gazete şöyle devam etti:

“Bunun yerine Başkan, son ayların en güvercince açıklamalarından birini yaparak liranın düzeyi konusunda ‘rahat’ olduğunu, Merkez’in liranın düşüşüyle mücadelede faizlerin yerine 40 milyar dolarlık rezervlerini kullanacağını vurguladı.”

WSJ, Başcı’nın sözlerinin üzerine liranın yeniden düştüğüne dikkat çekerken de “Türkiye’nin, bu yazki yükselen piyasalardaki bozgundan en çok zarar gören ekonomilerden biri olmasına karşın Başkan ekonomik görünümü konusunda ne kadar ‘rahat’ olduğunu defalarca vurguladı” diye yazdı.

"Başçı: Dolar 1.92’ye inerse şaşırmayın" haberini okumak için tıklayın