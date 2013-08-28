Dolar'da yükseliş devam ediyor: 2,07

Dolar/TL Merkez Bankası açıklamaları ve Suriye kaygılarıyla 2,07'ye, sepet 2,4174'e kadar yükselerek yeni tarihi zirvelerini test etti.



Dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın dünkü açıklamaları ve Suriye'ye müdahale kaygılarıyla uluslararası piyasalarda 2,07 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, piyasanın TCMB'den faiz artışı beklentisine girmemesi gerektiğini, TL'deki değer kaybını döviz tarafında yapacakları müdahaleler ile durduracaklarını belirterek; dolar/TL kurunun yıl sonunda 1,92'ye gerilemesinin sürpriz olmaması gerektiğini söyledi.

Dün güne 2 TL'nin hemen üzerinden başlayan dolar/TL Başçı'nın faiz artışı yapılmayacağı yönündeki kararlı açıklamaları ve Suriye gerginliğinin artık bir askeri müdahaley dönüşebileceği endişeleriyle 2.0372'ye kadar yükselmişti.

Dün Türkiye piyasaları kapanışı itibarıyla 2.38'e kadar yükselen sepet bazında TL ise bu sabah 2.4174'e kadar yükseldi.

Kur ve sepet bu sabah düşük hacimde tarihi seviyelerini test ettikten sonra TSİ 08.20'de zirve seviyelerinden sınırlı geriledi.

Bu saat itibarıyla dolar/TL 2.0585, sepet bazında TL ise 2.4057 seviyesinde işlem gördü.

Suriye Ulusal Koalisyonu ile İstanbul'da düzenlenen toplantıya katılan kaynaklar, Batılı güçlerin Suriye'ye müdahalenin birkaç gün içerisinde gerçekleşebileceğini Suriye muhalefetine ilettiklerini söylediler.