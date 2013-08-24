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Ekonomi

Dolar 2 lirayı gördü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para musluklarını kısacağı endişesiyle yükselişini sürdüren dolar ilk kez 2 lirayı gördü

24 Ağustos 2013 11:30

Fed'in tahvil alımlarını azaltacağı endişesiyle gelişen piyasalardan çıkışlara paralel olarak yükselen dolar, 2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Gün içinde 1,98'in altını gören dolar, Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesi açmasının ardından yönünü yukarı çevirdi.

Dolar saat 16.31 itibariyle 1,9980 ile yeni zirvesini gördü. Yükselişini sürdüren dolar saat 16,54'te 2 liraya çıktı. Yeni zirve Merkez Bankası'nın açtığı 350 milyon dolarlık ihalenin hemen ardından geldi.


Sepet de rekorda


Sepet bazında TL de yeni zirve olan 2,3322'ye kadar çıktı.

Uzmanlar dolardaki yükselişe ilişkin olarak CNBCe.com’a yorumda bulundu.

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