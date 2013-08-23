2 TL'ye ulaşan doların iki aylık serüveni

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının açıklanmasının ardından yükselişini sürdüren dolar ilk kez 2 lirayı gördü.

Gün içinde 1,98'in altını gören dolar, Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesi açmasının ardından yönünü yukarı çevirdi.

Dolar saat 16.31 itibariyle 1,9980 ile yeni zirvesini gördü. Yükselişini sürdüren dolar saat 16,54'te 2 liraya çıktı. Yeni zirve Merkez Bankası'nın açtığı 350 milyon dolarlık ihalenin hemen ardından geldi.

İşte Amerikan Dolar'ının iki aylık serüveni:



16 Mayıs

San Francisco Fed Başkanı John Williams istihdamın güç kazanmaya devam etmesi halinde, "Varlık alımlarının hızını belki de bu yaz azaltabiliriz. Daha sonra ise her şey umduğumuz gibi giderse alım programını bu yılın sonu gibi bitirebiliriz" dedi. Günü 1,8253 TL'den tamamlayan dolar 17 Mayıs'ta 1,8465 TL'ye kadar yükseldi.

30 Mayıs

Fed'in para musluklarını kısacağı beklentisi gelişmekte olan piyasalardan kaçışı körükledi. Türkiye de bu rüzgardan etkilendi ve dolar Türk Lirası'na karşı yükseldi. Güne 1,86 seviyesinden başlayan dolar 1,88'e doğru hareketlendi.

11 Haziran

Küresel risk iştahında azalmaya paralel gelişmekte olan piyasalardan çıkışlar ve polisin Gezi Parkı protestoları sonrası Taksim'e girmesiyle dolar 1,91'e yaklaştı. Merkez Bankası'ndan art arda hamleler geldi. Ek parasal sıkılaştırma açıklaması yapan MB gün içinde beş kez döviz satım ihalesi düzenledi.

19 Haziran

Fed Başkanı Ben Bernanke, ekonomide iyileşme olması durumunda tahvil alımlarını yıl sonundan itibaren azaltabileceklerini, 2014 ortalarında da sona erdireceklerini söyledi. Dolar günü 1,9026 lirada tamamladı.

20 Haziran

Fed açıklamaları ardından doların hızla yükselmesi üzerine Merkez Bankası, 6 kez döviz satım ihalesi açtı. Ancak bu hamlelere rağmen dolar 1,93'ün üzerine çıktı. Dolar günü rekor seviye olan 1,9358'den kapattı.

21 Haziran

Fed'den gelen mesajlar sonrası rekor kıran dolarda yükselişin sürmesi üzerine Merkez Bankası yine döviz satım ihalesi açtı. Ancak dolar 1,9470'le tarihi zirvesini yeniledi.

24 Haziran

ABD Doları yeni haftaya da yükseliş seyrini koruyarak 1,9410 liradan başladı. TL'den çıkışların sürmesiyle dolar 1,9580'le o zamana kadarki tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

25 Haziran

ABD ve Çin merkez bankalarından gelen açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla gelişmekte olan ülkelere artan girişler kur ve sepet bazında TL'nin gerilemesine neden oldu. ABD Doları 1,9276 liraya geriledi.

28 Haziran

Dolar tekrar 1,93 liranın üzerine çıktı. Doların rekor kırmasının ardından "normal" günde de döviz satmaya başlayan Merkez Bankası, beş günde toplam 1 milyar 50 milyon dolarlık ihale açtı.

1 Temmuz

Fed'den gelen açıklamalar sonrası rekor seviyelere ulaşan dolar, yeni aya 1,9238/1,9245 seviyesinde başladı.

2 Temmuz

Doların ateşinin düşmesiyle Merkez Bankası "normal" gündeki döviz satım ihalesinde tutarı 150'den 50 milyon dolara çekti.

3 Temmuz

ABD'de fabrika siparişlerinin arttığının açıklanmasının ardından Fed'in para musluklarını kısacağı beklentisi güçlendi. Dolar 1,95 seviyesini aşarak 1,9549 lirayı gördü.

5 Temmuz

ABD'de istihdamın beklentilerin üzerinde artması Fed'in varlık alımını azaltacağı beklentilerini iyice güçlendirdi. Dolar 1,9690'la o güne kadarki tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

8 Temmuz

Gelişmekte olan para birimlerinden çıkışa paralel dolar 1,9735'le tüm zamanların en yükseğini gördü. Merkez Bankası gün içerisinde yedi ayrı döviz satım ihalesinde 2,25 milyar dolar satarak rekor kırdı. Merkez'den ihaleler sonrası kur düşüşe geçti.

19 Ağustos

Fed'in Eylül itibariyle tahvil alımlarında azaltıma başlayabileceği beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle sepet bazında TL tarihi yüksek olan 2,28'i aştı. Döviz sepeti 2,28'i aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar da içeride 1,95'in üzerine çıktı.

22 Ağustos

Fed'in tahvil alımını azaltacağı endişesi gelişen ülke para birimlerinden çıkışa neden oldu. Türk Lirası da satıştan etkilenen para birimleri arasında yer aldı. Dolar, 1,98.71 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

23 Ağustos

Merkez Bankası'nın açtığı günlük döviz satım ihalesi sonrasında 1,9980 ile 2 lira sınırına yaklaşan dolar, kısa bir süre için 2 lira sınırını aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıktı.

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