Amerikan Doları 2 TL'yi gördü

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının açıklanmasının ardından yükselişini sürdüren dolar ilk kez 2 lirayı gördü.

Gün içinde 1,98'in altını gören dolar, Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesi açmasının ardından yönünü yukarı çevirdi.

Dolar saat 16.31 itibariyle 1,9980 ile yeni zirvesini gördü. Yükselişini sürdüren dolar saat 16,54'te 2 liraya çıktı. Yeni zirve Merkez Bankası'nın açtığı 350 milyon dolarlık ihalenin hemen ardından geldi.

Sepet de rekor

Sepet bazında TL de yeni zirve olan 2,3322'ye kadar çıktı.

Rüzgar mayıs'ta terse döndü

Doların yükselişi 16 Mayıs'tan bu yana hızlandı. O tarihte Fed'den gelen "Varlık alımlarının hızını belki de bu yaz azaltabiliriz" açıklaması sonrası dolar 1,84'ün üzerine çıktı.

Fed'in para musluklarını kısacağı korkusu piyasaları diken üstünde tutmaya devam etti. Bu endişe gelişmekte olan piyasalardan kaçışı tetikledi. TL de bundan nasibini aldı ve 11 Haziran'da dolar 1,91'e yaklaştı.

Merkez frenleyemedi

Temmuz başında ise dolar 1,97'yi de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın 8 milyar dolara yakın döviz satışı da doları frenlemeye yetmedi. Fed korkusuyla çıkışını sürdüren dolar bugün 2 liraya çıkarak tarihi zirveyi ilk kez gördü.