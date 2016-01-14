Fransa'da Renault'nun ofislerine yolsuzluk baskını

Fransız CGT Sendikası, Renault’nun ülkedeki bazı ofislerinin yolsuzluk soruşturması kapsamında emisyon değerleriyle ilgili olduğu iddia edilen baskını doğruladı. Şirket baskın iddiasıyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Hürriyet'in haberine göre oto doğalgaz (Cng) yetkilisi Florent Grimaldi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Renault’nun bazı tesislerinde aramalar yapıldı. Yönetim baskının emisyon değerleriyle ilgili olup olmadığını doğrulamadı. Baskının nedeninin bu olduğundan şüpheleniliyor” dedi. Haberin ardından Renault’nun hisseleri yüzde 20’den fazla düştü.

Baskın açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 20 düştü. Alınan bilgilene göre şirkette çalışan bazı isimlerin bilgisayarlarına da el konuldu. Renault'un ofislerine yapılan baskın akıllara Volkswagen'in emisyon skandalını getirdi. ABD Adalet Bakanlığı skandaldan sonra Volksawgen hakkında 4.5 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Şirket baskın iddiasıyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, Fransa Maliye Bakanlığı da konu hakkında açıklama yapmadı. Fransız Enerji Bakanlığı'nda görüş alınacak hiçbir yetkiliye ulaşılamadı.